Balkanlar İşbirliği Kongresi İstanbul'da Açıldı

Uluslararası Balkanlar İşbirliği Kongresi'nin açılış töreni İstanbul'da yapıldı.

Uluslararası Balkanlar İşbirliği Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi işbirliğinde başladı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde yapılan açılış töreninde, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bal, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve AK Parti 26. Dönem Sakarya Milletvekili Mustafa İsen konuştu.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Bal, organizasyonun Balkanlar'ın tarihi, kültürel ve ekonomik potansiyelini çok boyutlu şekilde ele almayı amaçladığını belirterek, kongrede kültür, turizm ve eğitim ekseninde beşeri işbirliği ile sanayi, ticaret ve istihdam ekseninde ekonomik işbirliği başlıklarının öne çıktığını aktardı.

Kongre kapsamında Balkanlar'ın güncel ekonomik meseleleri ve kültürel çeşitliliğinin ele alınacağını, bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önerilerin değerlendirileceğini kaydeden Bal, etkinliğin disiplinler arası akademik araştırmaları teşvik etmeyi, kalıcı akademik işbirliği ağları oluşturmayı ve Balkan ülkeleri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şimşek de üniversite olarak kongreye ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Balkanlar ile Türkiye arasındaki ilişkinin halklar arasında sağlam bir gönül köprüsü oluşturduğunu dile getiren Şimşek, bu kongrenin akademi ve işbirliği açısından faydalı olmasını diledi.

Şimşek, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından verilen 5 yıllık tam akreditasyon başarısıyla Türkiye'de bu ünvana sahip sayılı üniversiteler arasında yerini aldığının altını çizdi.

Balkanlar'da birlik vurgusu

İTO Başkanı Avdagiç da buradaki konuşmasında, kongreyi düzenleyen üniversitelerin tamamına teşekkürlerini ve tebriklerini sundu.

Avdagiç, Türkiye ve Balkan ülkelerinin hem siyasi hem de ekonomik açıdan daha güçlü ülkeler olmayı başarmalarının, kültür, toplum ve ekonomik sütunlar üzerinde yükselen güçlü bir işbirliğiyle mümkün olacağına işaret etti.

Gelişmiş Avrupa ülkeleriyle zengin yer altı kaynaklarına sahip Doğu ülkelerinin buluşma noktası olan Balkan ülkelerinin bir geçiş bölgesi olmaktan daha fazlası olması gerektiğinin altını çizen Avdagiç, "Biz Balkan ülkelerinin kavi dostlukları, ortak geçmiş ve tarihi bağları üzerine yeni bağlar ve yeni ağlar desteklemek üzere de çalışıyoruz. Bunun bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz. Bu yeni ağlar, ortak üretim ağıdır. Mutlaka çoğaltmanız gerekiyor." dedi.

"Balkanlar beraberce yaşamın ne olduğunu en güzel şekilde ortaya koymuş örnek bir bölgemizdir"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam da organizasyonun tertip edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bu kongrenin çok kıymetli ve anlamlı bir çalışma olduğunu belirten Çam, şunları kaydetti:

"Kadim tarihimize baktığımızda iki sınır arasında ne kadar farklı politikalar, siyasi gelişmeler, çatışmalar olursa olsun her zaman işbirliği içinde olan iki insan çeşidimiz vardır. Birincisi kültür insanımız; sanatçılarımız, kültür dünyasının temsilcileridir. İkincisi de ilmiye sınıfındaki ilim adamlarımız, hocalarımızdır. Uluslararası düzeyde birbirleriyle buluşup işbirliklerini artırırlar, birtakım çalışmalar yürütürler ve örnek sonuçlar çıkarttıktan sonra da kademe kademe devletlere, iş dünyasına, ekonomiye yol gösterirler. Bu kongreyi de aslında bu çalışmanın bir yansıması olarak görmek gerekiyor."

Çam, Balkanlar'ın tarihin her sayfasında kültürler arası bir köprü görevi gördüğüne işaret ederek, "Balkanlar dünyaya dostluğun, komşuluğun, barışın, çok kültürlülüğün, çok dilli, çok dinli, çok etnik kültürlü bir yapı içinde beraberce yaşamın ne olduğunu en güzel şekilde ortaya koymuş örnek ve öncü bir bölgemizdir. Dolayısıyla bu özelliğini hiçbir zaman kaybetmemesi ve koruması noktasında önemli çaba sarf edilmesi lazım." diye konuştu.

Balkanlar'ın bir bütün olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Çam, "'Balkanlar bölünüp parçalanıp ayrıştırıcı bir noktanın dışında tutulmasın' demiştik ama aynı zamanda Türkiye'yi öncelikli olarak dışarıya çıkarmaya çalışan, Balkanlar'ın dışında tutmaya çalışan Avrupa'nın, zaman zaman 'Batı Balkanlar' ifadesiyle Türkiye'ye karşı birtakım tavırlar koydurarak ne kadar çaba sarf etse de aslında bu bütünlüğü, bu birlikteliği bozma imkanı yoktur. Başta İstanbul'umuz olmak üzere Türkiye aslında Balkanlar'ın önemli bir parçasıdır. ve kim ne yaparsa yapsın o noktadaki tarihsel gerçeği hiçbir zaman bozma imkanı, gücü bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

"Biz Türkiye olarak insanların asla diline, dinine, kültürüne bakmıyoruz. Biz bunları zenginlik olarak görüyoruz"

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, kongrede Türkiye de dahil olmak üzere 10 Balkan ülkesinden katılımcıların yer aldığını belirterek, katılımcılara "Dünyanın incisi" olarak nitelendirdiği İstanbul'u bol bol gezmelerini tavsiye etti.

Türkiye'nin halihazırda birçok alanda büyük hamleler yaptığına dikkati çeken Eroğlu, "Her sahada, savunma sanayinde olsun, ulaştırmada, sağlıkta, enerjide yani her sahada Türkiye çok gelişti. Türkiye bu haliyle, başta Balkanlar olmak üzere bütün ülkelerde dostça ve kardeşçe işbirliği yapmaya hazır." şeklinde konuştu.

Eroğlu, Türkiye'nin insanlara değer verdiğini vurgulayarak, "Biz Türkiye olarak insanların asla diline, dinine, kültürüne bakmıyoruz. Biz bunları zenginlik olarak görüyoruz." dedi.

AK Parti 26. Dönem Sakarya Milletvekili İsen de Balkanlar'daki dik dağlar, derin vadiler ve nehirler gibi coğrafi şartların bölge halklarının oluşumunda birinci derecede etkisi olduğunu dile getirdi.

İsen, "Bu yüzdendir, Balkanlar'da dağın bir yüzünde yaşayanlar bir dil, dağın arka yüzünde yaşayanlar ayrı bir dil, nehrin öbür tarafında yaşayanlar ayrı bir ırk olarak karşımıza çıkar." diye konuştu.

Farklı etnik kökenden insanların bir arada yaşamasıyla oluşan çok kültürlülük ortamına işaret eden İsen, bu durumun iyi yönetilmediği takdirde Balkanlar için çatışmayı tetikleyerek iç mücadeleyi tahrik ettiğini aktardı.

İsen, Balkanlar'da gençlerin çoğunun istihdam bulmak için Avrupa'ya göç ettiğini belirtti.

"Üstelik de AB, bugün geldiği nokta itibariyle Balkanlar'ı sömüren bir tabloya dönüştü." diyen İsen, günümüzde Avrupa Birliği'nin, Balkanlar'ın bütün çalışan nüfusunu çektiğini ifade etti.