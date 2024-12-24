Balkanlarda Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Balkanlarda Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Balkanlarda Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'da etkili kar yağışı yolları kapattı, elektrik kesintileri yaşandı.

24.12.2024 15:47
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Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'da etkili olmaya devam eden kar yağışı, birçok bölgede yolların kapanmasına ve elektrik kesintilerine yol açtı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kar kalınlığı 30 santimetre olarak ölçülürken, kar kalınlığı şehre yakın Bjelasnica Dağı'nda 174 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı özellikle ülkenin kuzeybatısında etkili olurken, Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeoroloji Kurumu yağışın 27 Aralık Cuma gününe kadar devam edeceğini açıkladı.

Ülkede birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, şehir merkezlerinde de elektrik kesintileri yaşanıyor. Bosna Hersek'in bazı bölgelerinde de eğitime ara verildi.

Bölge ülkelerinden Hırvatistan'da da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Dalmaçya kıyısına yakın yerlerde kar ve fırtına nedeniyle otoyollarda trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

Hırvatistan Meteoroloji Kurumu, vatandaşlara kar yağışı ve fırtına nedeniyle ağaç devrilmeleri olabileceği uyarısında bulundu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad ve diğer birçok kentinde de kar yağışı etkili oluyor. Sırbistan Meteoroloji Kurumu, dün verdiği kırmızı alarm durumunun devam ettiğini bildirerek, dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Yoğun kar yağışının hafta sonuna kadar bölge ülkelerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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