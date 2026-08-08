Balkanlarda Sivil Toplum ve Basın Çalıştayı

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) ve Yesevi Hareketi Derneği Ankara İl Başkanlığı tarafından, Cumhuriyet döneminde Batı Trakya, Sancak, Bulgaristan, Makedonya ve Bosna Hersek'te kurulan sivil toplum örgütleri ile basın faaliyetlerinin ele alındığı çalıştay düzenlendi.

Medya-İş Konukevi'nde gerçekleştirilen "Cumhuriyet Dönemi Batı Trakya, Sancak, Bulgaristan, Makedonya ile Bosna Hersek'te Kurulan Sivil Toplum Örgütleri ve Basın" başlıklı çalıştayda, Balkanlar'daki Türk ve Müslüman toplulukların sivil toplum kuruluşları ve basın faaliyetleri ile bu yapıların kültürel bağların korunmasındaki rolü değerlendirildi.

Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı, burada yaptığı konuşmada, düzenledikleri etkinliklerle kültürel bağları güçlendirmeyi ve ortak kültürün korunmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kültürün korunmasının eğitim ve ekonomiyle de doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Ballı, "Akrabalığı devam ettirdiğimiz yerde kültürümüzü devam ettiriyoruz. Kültürümüzü koruyup, aynı eğitimle yoğuruluyoruz. Sonrasında da bunun ekonomik tarafı başlıyor." ifadelerini kullandı.

Turan Cemiyetinin de 100 yıl önce bu doğrultuda çalışmalar yürütmek üzere kurulduğunu belirten Ballı, geçmişte büyüklerin ortaya koyduğu mirası bugün de sürdürmeye çalıştıklarını kaydetti.

Medyanın yürütülen çalışmaların kamuoyuna aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Ballı, "Siz yapacaksınız, biz söyleyeceğiz. Yapın ki biz söyleyelim, duyuralım, devam ettirelim." dedi.

Yesevi Hareketi Derneği Ankara İl Başkanı Miraç Gür de Balkanlar'daki Türk ve Müslüman topluluklarla bağların korunmasında sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra medyanın da önemli sorumluluk üstlendiğini belirterek, "Biz ne kadar faaliyet yürütürsek yürütelim, bunu topluma anlatamadığımızda ne yaptığımızın, nasıl bir hizmet verdiğimizin anlaşılması çok zor olacak." diye konuştu.

Gür, kültür ve ortak değerlere sahip çıkılarak Balkanlar'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının, daha güçlü şekilde teşkilatlanması gerektiğini ifade etti.