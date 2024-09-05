Balkanlarda İslam Düşüncesi Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balkanlarda İslam Düşüncesi Projesi

Balkanlarda İslam Düşüncesi Projesi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle gerçekleştirilen programda, Balkanlarda süreli yayınlar ve İslam düşüncesinin serüveni ele alındı.

05.09.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle "Balkanlarda Süreli Yayınlar: İslam Düşüncesinin Serüveni, 1918-2018" programı gerçekleştirildi.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'ndeki programda, 19. yüzyılda İslam dünyasının parçalanmaya başladığını söyledi.

Eren, 20. yüzyıl başlarında ise İslam dünyasının farklı coğrafyalarda sömürge ve zulümlerle mücadele ettiğini belirterek, "20. yüzyılda İslam coğrafyasında çok ciddi bir fikri hareketlilik dönemi var. Bu proje, 1918-2018 yıllarını kapsıyor. Özellikle Balkanlar açısından zor bir dönemi kapsıyor. Belki devlet anlamında Müslümanların kendi kendilerini yönetme noktasında geriye gittiğimiz ama fikri ve düşünsel hareketliliğin yoğun olduğu bir dönem. Bu yaptığımız çalışmayla inşallah geleceğe ışık tutmak istiyoruz. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların benzer sıkıntıları var. Düşünce olarak bu sorunlara çözüm getirebilen bir yaklaşıma sahip değiliz." dedi.

Projenin geçmişe dönük gibi görünmesine rağmen geleceğe dönük bir proje olduğunu dile getiren Eren, Balkan ülkelerindeki Müslümanların kendi aralarında neleri konuştuklarını da çalışmayla öğrendiklerini ifade etti.

Projenin koordinatörü İstanbul Üniversitesinden Dr. Ahmet Köroğlu da 20. yüzyılda İslam dünyasında Müslümanların neler düşündüklerini, tartıştıklarını araştırdıklarını söyledi.

Köroğlu, Balkanlar'daki fikri çalışmaları süreli yayınlar üzerinden incelediklerini belirtti.

Balkan Çalışmaları Vakfı Başkanı Dr. Sevba Abdula da İstanbul-Üsküp-Saraybosna hattında güçlü bir iletişim olduğunu ve bunu önemsediklerini ifade etti.

Abdula, Balkanlar'da süreli yayınların oluşmasında birçok araştırmacının yer aldığını, geçmişi ortaya çıkardıkları gibi geleceğe yönelik de bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Programda Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman ile Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Müdürü Dzenan Hadzic de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından program kapsamında paneller düzenlendi.

Proje

Balkan Çalışmaları Vakfınca yapılan ve YTB tarafından desteklenen "Balkanlarda Süreli Yayınlar: İslam Düşüncesinin Serüveni 1918-2018" başlıklı projeyle, Balkanlarda çağdaş dönemde ortaya çıkan düşüncenin süreli yayınlar üzerinden ele alınması hedefleniyor.

2023-2025 yıllarında yürütülmesi planlanan proje, 1918-1945, 1945-1990 ve 1991-2018 olmak üzere 3 dönemi ele alarak sözlü tarih çalışmalarıyla destekliyor.???????

Proje, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Kosova, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Hırvatistan'da ortaya çıkan süreli yayınları kapsıyor.

Balkanlarda çağdaş düşünce ve İslam düşüncesi alanında çalışma yapan araştırmacılar, bu projenin genel hedef kitlesini oluşturuyor.

Bu projenin Balkanlarda bu dönemi kapsayan yayınlarla ilgili önemli bir arşivin oluşturulması ve bu kapsamda yapılacak sözlü tarih çalışmaları ile kültürel değerlerin kayıt altına alınması açısından önemli rol oynaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Saraybosna, Balkanlar, Güncel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkanlarda İslam Düşüncesi Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 05:29:49. #1.12#
SON DAKİKA: Balkanlarda İslam Düşüncesi Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement