Balkanlarda Yangın ve Sıcaklık Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Balkanlarda Yangın ve Sıcaklık Alarmı

11.08.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, yüksek sıcaklık ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Balkan ülkeleri Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın yüksek sıcaklık ve yangınlarla mücadelesi sürüyor.

Kosova Hidrometeoroloji Enstitüsü, ülkenin hafta boyunca yüksek sıcaklıkların eşlik ettiği ve yağışın olmadığı sıcak Afrika hava kütlelerinin etkisinde olacağını bildirdi.

Kosova Acil Durum Yönetimi Ajansınca yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 08.00-14.00 saatlerinde ülke genelinde 38 yangın tespit edildi.

Yangınların 14'ü kontrol altına alınırken, 24'ünün söndürülme çalışmaları sürüyor.

Kosova basınına yansıyan haberlerde, ülkenin kuzeyindeki Mitroviça'ya bağlı Küçük Kçiç köyünde yangının ciddiyetini koruduğu ve NATO'nun Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) helikopterlerle havadan söndürme çalışmalarına destek verdiği kaydedildi.

Kosova Sağlık Bakanlığı da bugünden itibaren 15 Ağustos'a kadar yüksek sıcaklıklardan dolayı kamu ve özel kurumların, çalışanlarını korumak için koruyucu önlemler almasını öneren tavsiyelerde bulundu.

Bakanlık, 11.00-16.00 saatlerinde açık alanlarda çalışmanın önlenmesini, iş yerinde uygun koşullar sağlanmıyorsa hamilelerin işten muaf tutulmasını ve kronik hastalığı olan kişilerin günde 4 saat olacak şekilde kısa mesaiyle çalışmasını önerdi.

Arnavutluk

Arnavutluk Ulusal Sivil Savunma Ajansı (AKMC) son 24 saatte ülke genelinde 38 orman yangını çıktığını, bunlardan 14'ünün halen aktif olduğunu bildirdi.

Arnavutluk makamları yangınları söndürme çalışmalarını sürdürürken, Arnavutluk Jeoloji Bilimleri Enstitüsü de yangın riskine İşkodra, Leş ve Elbasan illerinin belirli bölgeleri için "çok yüksek" risk, ülke genelinde "yüksek" risk beklendiğini duyurdu.

Enstitü, bugün hava sıcaklığının 42 dereceye kadar ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya Kriz Yönetim Merkezi (CUK) de son 24 saatte açık alanda çıkan 3 yangından 2'sinin halen aktif olduğunu, birinin kontrol altına alındığını bildirdi.

Kuzey Makedonya Hidrometeoroloji İdaresi ise ülke genelinde güneşli ve çok sıcak havanın hakim olacağını, sıcaklıkların 39 dereceye kadar çıkacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Doğal Afetler, Hava Durumu, Makedonya, Güncel, kosova, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkanlarda Yangın ve Sıcaklık Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Arda Turan 90’da üzüldü Arda Turan 90'da üzüldü
Göztepe’den sezona sükseli başlangıç Göztepe'den sezona sükseli başlangıç
Büyük panik Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir’deki 6.1’lik depremi nokta atışı bilmiş Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'deki 6.1'lik depremi nokta atışı bilmiş
Depremde binalar yıkıldı Enkaz altında kalan vatandaş böyle çıkarıldı Depremde binalar yıkıldı! Enkaz altında kalan vatandaş böyle çıkarıldı
Bakan Mehmet Şimşek’in acı günü Taziye mesajları üst üste geldi Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Taziye mesajları üst üste geldi

17:32
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
16:30
Kabine öncesi Erdoğan’dan sürpriz görüşme Talep Ermenistan’dan geldi
Kabine öncesi Erdoğan'dan sürpriz görüşme! Talep Ermenistan'dan geldi
14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
00:19
İsviçre’de binlerce kişi Gazze için sokaklara çıktı
İsviçre'de binlerce kişi Gazze için sokaklara çıktı
23:50
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
23:43
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı! 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
23:13
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi
Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
23:10
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti
Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
22:56
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 18:04:42. #7.13#
SON DAKİKA: Balkanlarda Yangın ve Sıcaklık Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.