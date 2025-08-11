Balkanlarda Yangın ve Sıcaklık Alarmı

Balkan ülkeleri Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın yüksek sıcaklık ve yangınlarla mücadelesi sürüyor.

Kosova Hidrometeoroloji Enstitüsü, ülkenin hafta boyunca yüksek sıcaklıkların eşlik ettiği ve yağışın olmadığı sıcak Afrika hava kütlelerinin etkisinde olacağını bildirdi.

Kosova Acil Durum Yönetimi Ajansınca yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 08.00-14.00 saatlerinde ülke genelinde 38 yangın tespit edildi.

Yangınların 14'ü kontrol altına alınırken, 24'ünün söndürülme çalışmaları sürüyor.

Kosova basınına yansıyan haberlerde, ülkenin kuzeyindeki Mitroviça'ya bağlı Küçük Kçiç köyünde yangının ciddiyetini koruduğu ve NATO'nun Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) helikopterlerle havadan söndürme çalışmalarına destek verdiği kaydedildi.

Kosova Sağlık Bakanlığı da bugünden itibaren 15 Ağustos'a kadar yüksek sıcaklıklardan dolayı kamu ve özel kurumların, çalışanlarını korumak için koruyucu önlemler almasını öneren tavsiyelerde bulundu.

Bakanlık, 11.00-16.00 saatlerinde açık alanlarda çalışmanın önlenmesini, iş yerinde uygun koşullar sağlanmıyorsa hamilelerin işten muaf tutulmasını ve kronik hastalığı olan kişilerin günde 4 saat olacak şekilde kısa mesaiyle çalışmasını önerdi.

Arnavutluk

Arnavutluk Ulusal Sivil Savunma Ajansı (AKMC) son 24 saatte ülke genelinde 38 orman yangını çıktığını, bunlardan 14'ünün halen aktif olduğunu bildirdi.

Arnavutluk makamları yangınları söndürme çalışmalarını sürdürürken, Arnavutluk Jeoloji Bilimleri Enstitüsü de yangın riskine İşkodra, Leş ve Elbasan illerinin belirli bölgeleri için "çok yüksek" risk, ülke genelinde "yüksek" risk beklendiğini duyurdu.

Enstitü, bugün hava sıcaklığının 42 dereceye kadar ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya Kriz Yönetim Merkezi (CUK) de son 24 saatte açık alanda çıkan 3 yangından 2'sinin halen aktif olduğunu, birinin kontrol altına alındığını bildirdi.

Kuzey Makedonya Hidrometeoroloji İdaresi ise ülke genelinde güneşli ve çok sıcak havanın hakim olacağını, sıcaklıkların 39 dereceye kadar çıkacağını kaydetti.