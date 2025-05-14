Balkona Kamera Koyan Firari Yakalandı

Edirne'de yakalanmamak için evinin balkonuna kamera yerleştiren firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 suçtan yakalama kararı bulunan ve hakkında 20 yıl 5 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası olan K.A'nın saklandığı adresi tespit etti.

Kaldığı evin balkonuna kamera yerleştirdiği belirlenen hükümlü, polislerin geldiğini fark edince evin arka balkonundan bitişikteki binanın çatısına geçmeye çalıştı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan K.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.