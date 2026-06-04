Balkondan Düşen Kadın Yaralandı

KAYSERİ'de apartmanın 2'nci katındaki dairenin balkondan düşen Didem M. (35), yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede yaşayan Didem M., iddiaya göre balkonda dengesini kaybederek zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Didem M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.