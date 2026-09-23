BAM, savcıyı tehdit davasında istinafı reddetti, 5 yıl 6 ay hapis ve 11 beraat onandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAM, savcıyı tehdit davasında istinafı reddetti, 5 yıl 6 ay hapis ve 11 beraat onandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi, “yenidoğan çetesi” soruşturmasını yürüten savcıyı tehdit davasında yerel mahkemenin 5 yıl 6 ay hapis, HAGB ve 11 beraat kararını hukuka uygun buldu. Daire tüm istinaf başvurularını esastan reddetti; karar oy birliğiyle alındı, Yargıtay yolu açık.

İstanbul'da "yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüttüğü sırada Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in tehdit edilmesine ilişkin sanıklara verilen hapis ve beraat kararları, usul ve yasaya uygun bulundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (istinaf), Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesince, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin'e verilen 5 yıl 6 ay hapis cezasıyla, tutuksuz Aylin Arslantatar hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ve 11 sanık hakkında verilen beraat kararlarına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza dairesi, yerel mahkemenin 11 sanık hakkında verdiği beraat kararlarında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirterek, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına hükmetti.

Beraat kararları yönünden yapılan istinaf başvurularının esastan reddine hükmeden daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu kaydetti.

Daire, tutuklu sanık Zengin hakkında verilen hapis cezası ile tutuksuz sanık Arslantatar hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına ilişkin yerel mahkeme hükmünde bir isabetsizlik görülmediğine de karar verdi.

Kararda, bu nedenle tarafların ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmediği aktarılarak, tüm istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği bildirildi.

Ceza Dairesinin oy birliğiyle verdiği karar, Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere alındı.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in tehdit edilmesine ilişkin 13 sanık hakkında 66 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Mustafa Kemal Zengin ile Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs", "var olan ya da varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişiyle birlikte tehdit", "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet", "ruhsatsız silah taşıma ya da bulundurma", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından toplam 48'er yıldan 100 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Baki Çelik, Yavuz Çelik, Zeynep Kaman, Muhammed Emin Orhan ile kamu görevlisi olan sanıklar T.A, M.D, M.B, M.E.Y, İ.K. ve M.G'nin ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "yargı görevini yapanı etkileme", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişiyle tehditte bulunmak", "istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri elde etmek", "kişisel bilgileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Karar

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi davayı 17 Şubat 2026'da karara bağlamıştı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin'in "görevi yaptırmamak için direnme" ve müşteki Halil Emre Yılmaz'a yönelik "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından 5 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, sanık Aylin Arslantatar'ın, müşteki Halil Emre Yılmaz'a yönelik "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Heyet, Gökhan Güler, Baki Çelik, Yavuz Çelik, Zeynep Kaman, Muhammed Emin Orhan ile kamu görevlisi olan sanıklar T.A, M.D, M.B, M.E.Y, İ.K. ve M.G'nin ise beraatini kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA
Yenidoğan ÇetesiCeza DairesiYenidoğanYargıtayİstanbul3. SayfaGüncelAdliyeCezaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

186 çocuk üzerinde yapılan çalışma yayımlandı: Dijital medya kullanımı ile uyku düzeni arasında bağlantı saptandı 186 çocuk üzerinde yapılan çalışma yayımlandı: Dijital medya kullanımı ile uyku düzeni arasında bağlantı saptandı
4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı Kan donduran anlar kamerada 4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada
Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı
Kocaeli’yi sağanak vurdu: Bazı noktalarda su baskını, Valilikten çarşambaya kadar tedbir çağrısı Kocaeli'yi sağanak vurdu: Bazı noktalarda su baskını, Valilikten çarşambaya kadar tedbir çağrısı
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu
11:51
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve’de tamamlandı
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı
11:41
Okan Buruk’un “dingil“ dediği hakem milli maçta görev alacak
Okan Buruk'un "dingil" dediği hakem milli maçta görev alacak
11:31
Adalar Belediyesi AK Parti’ye geçti
Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:30
Trabzonspor’un yıldızına A Milli Takım daveti Riva’ya çağrıldı
Trabzonspor'un yıldızına A Milli Takım daveti! Riva'ya çağrıldı
11:01
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret Pezeşkiyan ABD’de
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret! Pezeşkiyan ABD'de
10:44
Manisa’da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 12:21:22. #.0.2#
SON DAKİKA: BAM, savcıyı tehdit davasında istinafı reddetti, 5 yıl 6 ay hapis ve 11 beraat onandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement