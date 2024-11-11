Uşak'ın Banaz ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 2 bin 600 fidan dikildi.
Kızılcaören Köyü'nde, temmuz ayında yangın çıkan alanda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Cuma Emeç, Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Refik Tuncay ile daire amirleri ve öğrenciler katıldı.
Ormanların, yaşam kaynağı olduğunu belirten Kaymakam Emeç, her vatandaşın ormanları koruması gerektiğini söyledi.
Bölgeye 2 bin 600 fidan dikildi, ardından can suyu verildi.
Son Dakika › Güncel › Banaz'da 2.600 Fidan Dikildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?