Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bursa'daki Mitingde Halk İradesine Destek Verdi

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, CHP'nin Bursa'daki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı. Mirza, "Adalet, demokrasi ve özgürlük için yükselen bu güçlü sese Bandırma ve Balıkesir'den de omuz verdik. Güzel günleri hep birlikte kuracağız" dedi.

Mirza, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla Bursa Kent Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı. Mirza miting sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Bursa Kent Meydanı'nda, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in çağrısıyla, halkın iradesine sahip çıkmak için alanlardaydık. Adalet, demokrasi ve özgürlük için yükselen bu güçlü sese Bandırma ve Balıkesir'den de omuz verdik. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yurttaşlarımızla omuz omuzaydık. Güzel günleri hep birlikte kuracağız" ifadelerini kullandı.

Halkın demokratik taleplerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Mirza, halk iradesine sahip çıkmanın hem yerel yönetimlerin hem de tüm yurttaşların ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.