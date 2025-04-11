Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza Projelerini Paylaştı

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, göreve gelişinden bugüne yaşama geçirilen ve geçirilecek projelerini kamuoyuyla paylaştı. Mirza, "Önümüzdeki süreçte de sizlerin desteğiyle Bandırma'yı daha da ileriye taşıyacağız. Birlikte başardık, birlikte yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Mirza, Barış Manço Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen toplantıda ilçe halkıyla bir araya geldi. "Hesap Veren Bir Yönetim" ilkesini benimseyen Mirza, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen projeleri ve gelecek döneme ilişkin hedeflerini vatandaşlarla paylaştı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Bandırma için gecesini gündüzüne katarak çalışan ekip arkadaşlarına teşekkür eden Mirza, aynı zamanda bugüne kadar kendilerine güvenen ve destek veren tüm Bandırmalılara da minnettar olduklarını dile getirdi. Mirza, "Birlikte başardık, birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Mirza, görev süresi boyunca gerçekleştirilen projeleri, şöyle özetledi:

"Bandırma'nın mahallelerinde tamamlanan yol, kaldırım ve kanalizasyon çalışmalarıyla birlikte şehir altyapısında büyük bir dönüşüm sağlandı. Yeni park ve yeşil alan düzenlemeleriyle kent estetiği güçlendirildi. Bandırma'nın kültürel yaşamı zenginleşti. Barış Manço Kültür Merkezi başta olmak üzere birçok noktada tiyatro, konser ve sergiler düzenlendi. Deprem riski taşıyan bölgelerde kentsel dönüşüm projeleri başlatıldı. Yeni imar planları ile şehirleşme daha düzenli ve planlı hale getirildi."

Toplantıda geleceğe ilişkin yol haritasını da açıklayan Mirza, gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeleri paylaştı.

Mirza, "Bugün burada sadece bir sunum yapmadık, sizlerle birlikte şehrimizin geleceğini konuştuk. Bandırmamız için hep birlikte emek verdik, birlikte büyüdük. Önümüzdeki süreçte de sizlerin desteğiyle Bandırma'yı daha da ileriye taşıyacağız. Birlikte başardık, birlikte yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören toplantı, soru-cevap bölümüyle sona erdi. Bandırmalılar, Mirza'ya doğrudan sorular yönelterek belediye hizmetleri ile ilgili bilgi aldı, taleplerini iletti.