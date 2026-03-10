Bandırma Belediye Başkanı Mirza: "Hedefimiz, Kentimizin Farklı Mahallelerinde Yıllardır Bekleyen Yol İhtiyaçlarını Büyük Ölçüde Karşılamak"

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, ilçe genelinde devam eden çalışmaları sahada inceledi, yeni yatırımların müjdesini verdi. Yeni araçların hizmete alınmasıyla birlikte daha hızlı ve planlı bir çalışma sürecinin başlayacağını belirten Mirza, "Hedefimiz, kentimizin farklı mahallelerinde yıllardır bekleyen yol ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamak" dedi.

Bandırma Belediyesi, altyapı ve yol hizmetlerinde kapasiteyi artırmak amacıyla araç filosunu yeni iş makineleriyle güçlendirdi. Belediye envanterine kazandırılan asfalt serme makinesi (finişer), büyük grayder ve silindir, özellikle yaz aylarında yürütülecek asfalt ve yol çalışmalarının ana ekipmanları olacak.

Sahada incelemelerde bulunan Mirza, "Bu ekipmanlarla yaz boyunca Bandırma genelinde ciddi bir yol ve asfalt çalışması planlıyoruz. Hedefimiz, kentimizin farklı mahallelerinde yıllardır bekleyen yol ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamak" diye konuştu.

Mirza, küresel ekonomik gelişmelerin altyapı projelerine etkisine de dikkati çekti. Özellikle enerji ve hammadde fiyatlarındaki dalgalanmanın asfalt üretiminde kullanılan petrol ve bitüm maliyetlerini doğrudan etkilediğini belirten Mirza, "Umarım bölgedeki savaş koşulları nedeniyle petrol ve bitüm fiyatları projemizi etkileyecek düzeyde yükselmez. Amacımız sorunsuz bir çalışma dönemi geçirerek planladığımız tüm projeleri hayata geçirmek" ifadelerini kullandı.

Can dostları için modern barınak projesi

Bandırma Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için önemli bir projeyi daha başlattı. Mevcut hayvan barınağında başlatılan modernizasyon çalışmalarıyla tesisin kapasitesi ve yaşam standartları artırılacak. Proje kapsamında barınağa yeni yaşam alanları, bakım üniteleri ve rehabilitasyon alanları eklenmesi planlanıyor. Havanın ısınmasıyla hız verilen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Mirza, "Can dostlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve konforlu koşullarda yaşamalarını sağlamak önceliğimiz. Yeni projemizle barınağımızı çok daha işlevsel ve modern bir hale getireceğiz" dedi.

Levent Mahallesi'ne taziye evi ve pazar yeri

Mahalle bazlı ihtiyaçların yerinde tespiti amacıyla saha ziyaretlerini sürdüren Mirza'nın bir sonraki durağı Levent Mahallesi oldu. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Mirza, bölgenin uzun süredir beklediği iki önemli yatırımın müjdesini verdi. Planlanan projeler kapsamında mahalleye bir taziye evi ve modern bir pazar yeri kazandırılacak. Yapılan incelemeler sonucunda proje alanlarının belirlendiği ve kısa süre içinde inşaat sürecine geçileceği bildirildi.

Mirza, bu yatırımların mahalle yaşamını önemli ölçüde kolaylaştıracağını belirterek, "Taziye evi mahalle kültürümüz açısından önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Pazar yeri ise hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için daha düzenli ve konforlu bir alışveriş ortamı sağlayacak" diye konuştu.

600 Evler Mahallesi'nde yol çalışmaları

Bandırma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 600 Evler Mahallesi'nde yürütülen çalışmaların önemli bir bölümü tamamlandı. Mahallede bulunan Taflan Sokak'ta gerçekleştirilen yol yapım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını belirten Mirza, bölgede devam eden yoğun inşaat faaliyetleri nedeniyle bazı yolların zarar gördüğünü ifade etti.

Mirza, ekiplerin hazırlanan program çerçevesinde diğer cadde ve sokaklarda da bakım ve yenileme çalışmalarına devam edeceğini belirterek, "Bozulan yolları modernize etmek için ekiplerimiz planlı bir şekilde mahalle mahalle çalışmalarını sürdürecek" dedi.

Yaz döneminde yoğun mesai

Bandırma Belediyesi'nin yeni araç yatırımları, sosyal projeleri ve mahalle odaklı hizmet planlamasıyla birlikte 2026 yaz döneminde kent genelinde yoğun bir çalışma temposuna girmesi bekleniyor.

Belediye yetkilileri, hazırlanan yol ve asfalt programının yaz ayları boyunca etap etap uygulanacağını ve kentin farklı mahallelerinde eş zamanlı çalışmalar yürütüleceğini açıkladı. Kent genelinde planlanan yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Bandırma'nın hem altyapı hem de sosyal yaşam alanları açısından daha modern bir görünüme kavuşması hedefleniyor.