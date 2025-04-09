Bandırma Belediyesi Altyapı ve Çevre Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Bandırma Belediyesi Altyapı ve Çevre Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

Bandırma Belediyesi, ilçedeki çeşitli mahallelerde parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar, hem estetik hem de işlevsellik açısından bölgeye önemli katkılar sağlıyor.

09.04.2025 16:43  Güncelleme: 17:48
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(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi, ilçenin çeşitli mahallelerinde altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Bandırma Belediyesi ekipleri, İhsaniye Mahallesi Asmalı Sokak, Ömerli Mahallesi 30. Sokak, İDO önü Liman Sahası Sokak ve Sunullah Mahallesi 20001 Sokak'ta başlattığı parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Asmalı Sokak'taki parke taşı döşeme çalışmaları, mahalle sakinlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde sürdürülüyor. Sokakta yapılan düzenleme ile hem estetik hem de işlevsel anlamda önemli bir değişim hedefleniyor.

Bandırma Belediyesi'nin parkeli yol çalışmaları da Ömerli Mahallesi 30. Sokak'ta devam ediyor. Parke taşı döşeme işlemleri, yolun dayanıklılığını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki çevre düzenlemesinin de iyileştirilmesine katkı sağlayacak. İDO önü Liman Sahası Sokak'taki parke taşı döşeme çalışmaları ise bölgedeki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirecek.

Bandırma Belediyesi, Sunullah Mahallesi 20001 Sokak'ta da parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, bölgeye modern bir görünüm kazandırırken, vatandaşların günlük yaşamlarında büyük kolaylıklar sağlıyor.

Parke taşı döşeme projeleri, sadece estetik amaçlı değil, aynı zamanda ulaşım kolaylığını artırmak ve çevre düzenlemesini sağlamak amacıyla da gerçekleştiriliyor.

Belediye yetkilileri, ilçenin dört farklı noktasındaki çalışmalara büyük önem verdiklerini vurgulayarak, Bandırma halkının yaşam kalitesinin her geçen gün iyileştirileceğini bildirdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bandırma Belediyesi Altyapı ve Çevre Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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