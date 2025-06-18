Bandırma Belediyesi Araç Filosunu 8 Yeni Araçla Genişletti - Son Dakika
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Bandırma Belediyesi Araç Filosunu 8 Yeni Araçla Genişletti

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18.06.2025 15:47  Güncelleme: 16:05
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Bandırma Belediyesi Araç Filosunu 8 Yeni Araçla Genişletti
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Bandırma Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak için 8 yeni aracı araç filosuna ekleyerek, sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini güçlendiriyor. Tören, CHP İlçe Belediye Başkanları Toplantısı sırasında gerçekleştirildi.

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç filosuna 8 yeni araç daha ekledi. Yeni araçlar, CHP'nin nüfusu 100 binin üstündeki İlçe Belediye Başkanları Toplantısı'na verilen arada düzenlenen törenle tanıtıldı.

Bandırma Belediyesi, kent genelinde yürütülen hizmetlerin daha hızlı ve etkin biçimde sürdürülebilmesi amacıyla araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Belediye, son olarak filosuna kattığı 8 yeni aracı törenle hizmete sundu. Bandırma Belediye Binası önünde düzenlenen törene, Bandırma'da CHP'nin bugün düzenlediği İlçe Belediye Başkanları Toplantısı'na katılan çok sayıda belediye başkanının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da katıldı.

"Bekçisiz saray değil, halkın belediyeleri gelecek"

Törende konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyelerimiz siyasal olarak baskı altına alınmasa da çeşitli zorluklar yaşıyoruz. Ekonomik olarak kesintilere uğruyoruz. Ancak buna rağmen işimizi, sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla yapmaya devam ediyoruz. Bu dönem, göreve geldikten sonra belediyemize 8 yeni araç kazandırdık. Çöp aracımız, sepetli kamyonumuz, ikram aracımız, cenaze aracımız ve diğer hizmet araçlarımızla birlikte toplamda yaklaşık 20 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştirmiş olduk. Şunu vurgulamak istiyorum: Ne yaparlarsa yapsınlar, 31 Mart'ta Türkiye'nin birinci partisi olan ve 412 belediyeyi kazanan Cumhuriyet Halk Partisi, her türlü imkansızlığa, engellemeye ve mücadeleye rağmen halkımızın ve sizlerin desteğiyle büyümeye, güçlenmeye ve birinci parti olmaya devam edecek. Bekçisiz saray değil, halkın belediyeleri gelecek"

"Müteahhitleri zenginleştirmek yerine, kaynaklarımızı kendi araç-gereçlerimizi güçlendirmeye yönlendirelim"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ise şöyle konuştu:

"Bugün burada çok başarılı bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. Ev sahipliği dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a ve Bandırma Belediye Başkanımız Sayın Dursun Mirza'ya, ayrıca tüm çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Açılışını gerçekleştireceğimiz bu araçların hizmete alım töreni için buradayız. İşte bu, kamucu ve toplumcu belediyecilik anlayışının temel bir göstergesidir. Son yıllarda bize dayatılan araç kiralama, hizmetleri taşeron firmalardan satın alma gibi uygulamalarla belediyelerin asli görevlerinin ticarileştirilmesi süreci yaşandı. Ancak artık bu anlayışın yavaş yavaş terk edildiği yeni bir döneme giriyoruz. Cumhuriyet Halk Partili tüm belediye başkanlarımızdan ortak beklentimiz şudur: Müteahhitleri zenginleştirmek yerine, kaynaklarımızı kendi araç-gereçlerimizi güçlendirmeye yönlendirelim. Kendi personelimizle, kendi şoförlerimizle, yedek parça teminini sağlayarak, araçların bakım ve onarımlarını kendi imkanlarımızla gerçekleştireceğimiz; geleneksel, halkçı belediyeciliği yeniden hayata geçireceğimiz bir dönemin içindeyiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bandırma Belediyesi Araç Filosunu 8 Yeni Araçla Genişletti - Son Dakika

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