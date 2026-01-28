Bandırma'da Yarıyıl Tatili "Çocuk Atölyeleri" ile Renklendi - Son Dakika
Bandırma'da Yarıyıl Tatili "Çocuk Atölyeleri" ile Renklendi

28.01.2026 09:09  Güncelleme: 10:15
Bandırma Belediyesi, yarıyıl tatiline özel düzenlediği çocuk atölyeleri ile çocuklara sanatla iç içe, üretim odaklı bir tatil imkanı sunuyor. Resim, seramik ve tasarım gibi farklı alanlarda uygulamalı eğitimler veren atölyeler, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlıyor.

(BALIKESİR)- Bandırma Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel düzenlenen Çocuk Atölyeleri, çocuklara, sanatla iç içe, üretim odaklı ve eğitici bir tatil imkanı sunuyor.

Bandırma Belediyesi tarafından organize edilen atölye çalışmalarında çocuklar; resim, seramik, baskı ve tasarım gibi farklı alanlarda uygulamalı eğitimler alıyor. Alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikler ile çocuklar, hem yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor hem de el becerilerini geliştiriyor. Atölyeler, çocukların yaratıcılıklarını ortaya koymalarına imkan tanırken, aynı zamanda sosyalleşmelerine de katkı sağlıyor. Renkli görüntülere sahne olan atölyeler, yarıyıl tatilini verimli geçirmek isteyen aileler için önemli bir alternatif oluşturuyor.

"Eğitici ve keyifli hale getiren atölyelerimiz devam ediyor"

Belediye Başkanı Dursun Mirza, çocukların tatil dönemini en iyi şekilde değerlendirmesini önemsediklerini belirterek, "Yarıyıl tatiline giren çocuklarımız için hazırladığımız Çocuk Atölyeleri başladı. Resimden seramiğe, baskıdan tasarıma uzanan birbirinden renkli atölyelerde çocuklarımız hem eğleniyor hem de üretmenin keyfini yaşıyor. Yarıyıl tatilini verimli, eğitici ve keyifli hale getiren atölyelerimiz devam ediyor. Tüm çocuklarımıza iyi tatiller diliyoruz" dedi.

Bandırma Belediyesi'nin çocuklara yönelik sosyal ve kültürel projelerinin önemli bir parçası olan atölye çalışmaları, tatil boyunca devam edecek. Belediye yetkilileri, çocukların sanatsal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bu tür etkinlikleri ilerleyen dönemlerde de sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Bandırma'da Yarıyıl Tatili 'Çocuk Atölyeleri' ile Renklendi

SON DAKİKA: Bandırma'da Yarıyıl Tatili "Çocuk Atölyeleri" ile Renklendi - Son Dakika
