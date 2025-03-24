Bandırma'da Ekrem İmamoğlu'na Büyük Destek - Son Dakika
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Bandırma'da Ekrem İmamoğlu'na Büyük Destek

Bugün Bandırma'da düzenlenen CHP cumhurbaşkanlığı adayı ön seçiminde Ekrem İmamoğlu 31 bin 291 oy aldı. Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma'nın çağdaş ve demokratik duruşunu vurgulayarak, tüm Türkiye'nin birlikte güçlendiğini belirtti. Bandırmalı çocuklar da İmamoğlu'na yazdıkları mektuplarla destek verdiler.

24.03.2025 12:36  Güncelleme: 14:12
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(BALIKESİR)- Bandırma'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için 31 bin 291 oy kullanıldı. Belediye Başkanı Dursun Mirza, kentin çağdaş ve demokratik duruşunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, "Demokrasiye ve geleceğine sahip çıkan tüm Bandırmalılara, süreci sorunsuz bir şekilde yürüten ilçe yönetimimize yürekten teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye birlikte güçlüyüz ve kazanacağız" dedi.

Bandırma'da 23 Mart günü düzenlenen CHP cumhurbaşkanlığı adayı ön seçiminde Ekrem İmamoğlu için 31 bin 291 oy kullanıldı. Belediye Başkanı Dursun Mirza, kentin çağdaş ve demokratik duruşunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

"Tüm Türkiye birlikte güçlüyüz ve kazanacağız"

Başkan Mirza, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bandırma ile gurur duyuyorum. Çağdaşlığın kenti olduğunu bir kez daha ispatladı. Hemşehrilerimiz ile yan yana, omuz omuza… Bu kentte yaşamaktan, bu kente hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sandığa giden, demokrasiye ve geleceğine sahip çıkan tüm Bandırmalılara, süreci sorunsuz bir şekilde yürüten ilçe yönetimimize yürekten teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye birlikte güçlüyüz ve kazanacağız" dedi.

Ekrem İmamoğlu'na verilen güçlü destekle Bandırma'nın demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Başkan Mirza, mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Bandırmalı çocuklardan İmamoğlu'na mektup

Bandırmalı çocuklar da İmamoğlu'na yazdıkları mektuplarla destek verdi. Çocukların kaleme aldığı mektuplarda inanç, umut dolu bi gelecek ve Cumhuriyet'e bağlılık öne çıktı.

Mirza, mektupların kendisini duygulandırdığını belirterek, "Cumhuriyet'in çocukları yine kalplerimize dokundu. Onların samimi duyguları ve güzel dilekleri, hepimize umut verdi. Bu ülkenin geleceğine olan inancımızı daha da güçlendirdi. Teşekkürler çocuklar, teşekkürler Bandırma, teşekkürler Türkiye" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bandırma'da Ekrem İmamoğlu'na Büyük Destek - Son Dakika

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