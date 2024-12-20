Bandırma\'da Husumet Kavgası: İki Kişi Tabancayla Yaralandı

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BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde Ahmet Ç. (41), husumetli olduğu baba ve oğlunu tabancayla vurarak, yaraladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bandırma Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Ahmet Ç., husumetli olduğu M.Ş. ve oğlu Ö.Ş. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ç., yanında bulunan tabancayla baba ile oğluna ateş etti. Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Ahmet Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.