Bandırma'da Kadın Cinayeti ve İntihar - Son Dakika
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Bandırma'da Kadın Cinayeti ve İntihar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. İbrahim Ağzıkırık ile Fatma A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ağzıkırık, tabancayla Fatma A'yı vurduktan sonra kendini öldürdü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak her iki kişi de hayatını kaybetti.

17.08.2024 23:17
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 9166 Sokak'ta İbrahim Ağzıkırık ile birlikte yaşadığı öğrenilen Fatma A. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Ağzıkırık, tabancayla Fatma A'yı vurduktan sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Ağzıkırık ve Fatma A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cesetler, yapılan incelemenin ardından Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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