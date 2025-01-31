Bandırma'da Kaldırım Düzenlemeleri Devam Ediyor

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(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi, ilçede yayaların daha güvenli ve rahat bir şekilde yürüyebilmesi için kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bandırma Belediyesi ekipleri, kaldırımlardaki ağaç diplerinde zamanla oluşan olumsuz görüntüleri ortadan kaldırarak yerine çevre dostu ve dayanıklı kompozit ızgaralar yerleştirdi. Hem ağaçların sağlıklı gelişimini destekleyen hem de kaldırımlara estetik bir görünüm kazandıran bu uygulama sayesinde, daha konforlu bir yaya alanı oluşturuldu. Kompozit ızgaralarla da bakım maliyetlerini azaltırken, modern kent estetiğine katkı sağlandı.