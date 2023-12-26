Bandırma\'da Motosikletli Polis Timleri 2 Uyuşturucu Şüphelisini Yakaladı

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DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir•
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletli polis timlerince 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı.
Çınarlı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan K.H. (27) ve H.Y'nin (25) üzerlerinde 0,20 gram sentetik uyuşturucu ve 9 adet sentetik hap ele geçirildi.
K.H'nin 38, H.Y'nin 17 suçtan kayıtlarının bulunduğu belirlenerek, haklarında yasal işlem başlatıldı.
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