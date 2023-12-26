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Bandırma'da Motosikletli Polis Timleri 2 Uyuşturucu Şüphelisini Yakaladı - Son Dakika
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Bandırma'da Motosikletli Polis Timleri 2 Uyuşturucu Şüphelisini Yakaladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletli polis timleri, Çınarlı Mahallesi'nde durdurdukları K.H. ve H.Y. isimli şüphelilerin üzerinde 0,20 gram sentetik uyuşturucu ve 9 adet sentetik hap ele geçirdi. Şüphelilerin suç kayıtları olduğu tespit edilerek, yasal işlem başlatıldı.

Bandırma\'da Motosikletli Polis Timleri 2 Uyuşturucu Şüphelisini Yakaladı
26.12.2023 - 15:55,
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletli polis timlerince 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı.

Çınarlı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan K.H. (27) ve H.Y'nin (25) üzerlerinde 0,20 gram sentetik uyuşturucu ve 9 adet sentetik hap ele geçirildi.

K.H'nin 38, H.Y'nin 17 suçtan kayıtlarının bulunduğu belirlenerek, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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Balıkesir, Uyuşturucu, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da Motosikletli Polis Timleri 2 Uyuşturucu Şüphelisini Yakaladı - Son Dakika
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