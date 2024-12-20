Bangkok'ta Noel Baba Dalgıçlar Gösterisi

BANGKOK, 20 Aralık (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'taki SEA LIFE Bangkok Okyanus Dünyası'nda gösteri yapan Noel Baba kostümü giymiş dalgıçlar, 19 Aralık 2024.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yer alan SEA LIFE Bangkok Okyanus Dünyası'nda Noel Baba kostümü giymiş dalgıçların sergilediği gösteri, ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.(Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)
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