Bangladeş, 22 milyon çocuğa A vitamini dağıtımına başladı - Son Dakika
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Bangladeş, 22 milyon çocuğa A vitamini dağıtımına başladı

Bangladeş, ülke genelinde altı ay ile beş yaş arasındaki yaklaşık 22 milyon çocuğa A vitamini kapsülleri dağıtmaya başladı. Kampanya için 240.000 gönüllü ve 40.000 sağlık çalışanı görevlendirildi. Bu kampanya, çocuklarda gece körlüğü ve kızamık ve ishal gibi hastalıklardan kaynaklanan ölüm riskini azaltma çabalarına katkıda bulunuyor.

02.06.2024 11:43
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DAKKA, 2 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş, ülke genelinde altı ay ile beş yaş arasındaki yaklaşık 22 milyon çocuğa A vitamini kapsülleri dağıtmaya başladı.

Cumartesi günü başlatılan kampanya için ülke genelinde 120.000 kalıcı ve geçici merkezde toplam 240.000 gönüllü ve 40.000 sağlık çalışanı görevlendirildi.

Ebeveynler Cumartesi sabahından itibaren A vitamini kapsülü almak için çocuklarını Dakka ve diğer şehirlerdeki merkezlere götürmeye başladı.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Abul Beşir Muhammed Hurşid Alam daha önce yaptığı açıklamada, bu kampanyanın hükümetin çocuklarda gece körlüğünü ve kızamık ve ishal gibi hastalıklardan kaynaklanan ölüm riskini azaltma çabalarına katkıda bulunduğunu belirtmişti.

Bangladeş bu kampanyayı yılda iki kez düzenliyor.

Kaynak: Xinhua

Bangladeş, Kızamık, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş, 22 milyon çocuğa A vitamini dağıtımına başladı - Son Dakika

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