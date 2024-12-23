Bangladeş, Başbakan Hasina'nın İadesini İstiyor - Son Dakika
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Bangladeş, Başbakan Hasina'nın İadesini İstiyor

Bangladeş, istifa eden eski Başbakan Hasina'nın Hindistan'dan iadesini talep etti.

23.12.2024 17:17
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Bangladeş'te, "kamuda kontenjan" protestoları devam ederken istifa ederek Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in iade edilmesini talep ettiği bildirildi.

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, geçici hükümetin Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hossain, "Bangladeş'in (Hasina) hakkında yasal süreci başlatmak için buraya geri dönmesini istediğini belirten sözlü notayı Hindistan'a gönderdik." dedi.

Bangladeş geçici hükümetinin İçişleri Danışmanı Jahangir Alam da bakanlığın Hasina'nın Bangladeş'e iadesini sağlamak için Hindistan Dışişleri Bakanlığına mektup gönderdiğini ve sürecin devam ettiğini açıkladı.

Alam, iki ülke arasında iade anlaşmasının bulunduğunu, bu kapsamda Hasina'nın Bangladeş'e teslim edilebileceğini ifade etti.

Bangladeş, "hiçbir koşulda" daha fazla Arakanlı Müslümanı almayacak

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Alam, Myanmar'daki çatışmalardan kaçıp ülkeye sığınan Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere ilişkin de konuştu.

Alam, son 1,5-2 yılda 60 bin Arakanlı Müslüman mültecinin ülkeye sığındığını belirterek, "Artık hiçbir koşulda daha fazla Arakanlı Müslümanın girişine izin vermeyeceğiz." dedi.

Myanmar'ın Bangladeş sınırının orduyla çatışan silahlı isyancı gruplardan Arakan Ordusu'nun kontrolünde olduğunu dile getiren Alam, onlarla gayriresmi iletişim kurulsa da resmi görüşmeler için bir "alanın" olmadığını kaydetti.

Alam, bu krizin mümkün olan en kısa sürede çözülmesi için çalıştıklarını aktardı.

Bangladeş'teki olaylar

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından bu yıl temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, 5 Ağustos'ta resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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