Bangladeş\'te hareketli saatler! Konutu basılan başbakan, ordu helikopteriyle ülkeden kaçtı

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Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Bangladeş'te, Başbakan Şeyh Hasina'nın askeri helikopterle ülkeden ayrıldığı bildirildi. Bangladeş ordusundan kaynaklara göre Başbakan Şeyh Hasina istifa etti ve ülkeden ayrıldı.

Hükümet karşıtı binlerce göstericinin Başbakan Hasina'nın resmi konutunu bastığı bildirilirken, ordu komutanı siyasi parti liderleriyle yaptığı toplantının ardından ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyurdu.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılan kontenjan oranına tepki olarak başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşürken son üç haftada yüzlerce kişi hayatını kaybetti veya yaralandı, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

GÖSTERİLERDE 147 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kamuda kontenjan kararının, Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliği Partisinin destekçilerine fayda sağladığını savunan bir grup öğrencinin 15 Temmuz'da başlattığı gösterilerde resmi rakamlara göre 147 kişi hayatını kaybetti. Yerel basın ise bu gösterilerde en az 200 kişinin yaşamını yitirdiğini yazdı.

Hükümet, sokağa çıkma yasakları ve resmi tatillerle gösterileri kontrol altına almaya çalışıyor ancak kontenjana karşı çıkan protestocular, bu kez de hükümetin istifasını talep ediyor.