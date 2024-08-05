Bangladeş'te hareketli saatler! Konutu basılan başbakan, ordu helikopteriyle ülkeden kaçtı - Son Dakika
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Bangladeş'te hareketli saatler! Konutu basılan başbakan, ordu helikopteriyle ülkeden kaçtı

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Haftalardır devam eden ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği protestoların hedefindeki Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, hükümet karşıtı göstericilerin resmi konutuna baskın düzenlemesinin ardından ordu helikopteriyle ülkeden kaçtı. Başbakan Hasina'nın görevinden istifa ettiğini duyuran Bangladeş ordusu, ülkede geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı.

05.08.2024 12:36  Güncelleme: 13:10
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Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Bangladeş'te, Başbakan Şeyh Hasina'nın askeri helikopterle ülkeden ayrıldığı bildirildi. Bangladeş ordusundan kaynaklara göre Başbakan Şeyh Hasina istifa etti ve ülkeden ayrıldı.

Hükümet karşıtı binlerce göstericinin Başbakan Hasina'nın resmi konutunu bastığı bildirilirken, ordu komutanı siyasi parti liderleriyle yaptığı toplantının ardından ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyurdu.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılan kontenjan oranına tepki olarak başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşürken son üç haftada yüzlerce kişi hayatını kaybetti veya yaralandı, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Bangladeş'te hareketli saatler! Konutu basılan başbakan, ordu helikopteriyle ülkeden kaçtı

GÖSTERİLERDE 147 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kamuda kontenjan kararının, Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliği Partisinin destekçilerine fayda sağladığını savunan bir grup öğrencinin 15 Temmuz'da başlattığı gösterilerde resmi rakamlara göre 147 kişi hayatını kaybetti. Yerel basın ise bu gösterilerde en az 200 kişinin yaşamını yitirdiğini yazdı.

Bangladeş'te hareketli saatler! Konutu basılan başbakan, ordu helikopteriyle ülkeden kaçtı

Hükümet, sokağa çıkma yasakları ve resmi tatillerle gösterileri kontrol altına almaya çalışıyor ancak kontenjana karşı çıkan protestocular, bu kez de hükümetin istifasını talep ediyor.

Bangladeş\'te hareketli saatler! Konutu basılan başbakan, ordu helikopteriyle ülkeden kaçtı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş'te hareketli saatler! Konutu basılan başbakan, ordu helikopteriyle ülkeden kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Aydın: Demekki orda onurlu bir halk varmış soyulmaya dur demiş 116 25 Yanıtla
    Kubilay BABACAN: Yorumcu Mehmet ve beğeni atanlar sizleride onurlu bir şekilde sokaklarda görmek isteriz. 5 6
  • Ankara null: turkiye uyumaya devam :) 70 66 Yanıtla
    huseyin ergun: Ankara uyumuyor null. Fenasinin selamı var. O anlar diyor 7 32
  • Ali Kublay: Ne kadar kaçırmış bilen yokmu 55 15 Yanıtla
    huseyin ergun: Ali sen kaçırıyon galiba. İyi biliyon bu işleri. 16 33
  • Ali boz: zor 4 0 Yanıtla

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