Bangladeş Büyükelçiliği Önünde Protesto

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Bazı sivil toplum kuruluşları, Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından başlayan protestolara katılanlara yönelik şiddeti, bu ülkenin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti.

Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla büyükelçilik önünde toplanan grup, "Zulme karşı direnen Bangladeş halkını selamlıyoruz." yazılı pankart ve çeşitli dövizler taşıdı.

Bangladeş'teki protestoculara destek sloganları atan grup adına MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ali Dalaz basın açıklaması yaptı.

Bangladeş'te kamu personel alımlarında yıllardır büyük haksızlıklar olduğunu belirten Dalaz, ülkede uygulanan kontenjan sisteminin sadece kamu alımlarında değil, üniversitelere öğrenci alımı ve özel sektörde de uygulandığını söyledi.

Protestolarda kolluk kuvvetlerinin eylemci öğrencilere doğrudan ateş açarak onlarca kişiyi katlettiğini ve binlerce kişiyi de yaraladığını kaydeden Dalaz, "katliamın bir an önce durdurulmasını, buna ilişkin sorumluların yargılanmalarını, ifade özgürlüğü ve toplanma hakkına saygı gösterilmesini" istediklerini bildirdi.

Dalaz'ın ardından Ankara'da ikamet eden Bangladeşli bir öğrenci de açıklamanın Bengalcesini okudu.