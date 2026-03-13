Bangladeş Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

(ANKARA) - Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rahman ile yapacağı görüşmede iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra savunma sanayii, enerji, eğitim, kültür, bilim, sağlık gibi alanlarda iş birliğinin pekiştirilmesini istediğini belirtecek. Görüşmede bölgede yaşanan gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulacak.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, yarın Türkiye'ye geliyor. Rahman'ın ziyareti, göreve geldikten sonra yaptığı ilk ikili yurt dışı ziyaret özelliğini taşıyor.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rahman ile yapacağı görüşmede, Bangladeş'te 13. Ulusal Meclis Seçimleri ve Temmuz Ulusal Şartı Referandumu'nun barışçıl şekilde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirecek ve seçim sonuçlarının ülkedeki istikrarın ve huzurun tekrar tesis edilmesine vesile olacağını kaydedecek.

Türkiye'nin Bangladeş ile köklü geçmişe dayanan müstesna ilişkilere sahip olduğuna dikkat çekecek olan Fidan, bu ilişkilerin muhatabının görev süresince daha da gelişeceğine yönelik inancını vurgulayacak. Fidan, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra savunma sanayii, enerji, eğitim, kültür, bilim, sağlık gibi alanlarda iş birliğinin pekiştirilmesini arzu ettiğini dile getirecek. Müzakere süreci devam eden anlaşmaların bir an evvel sonuca ulaştırılmasının iki ülke arasındaki iş birliğinin ahdi zeminini kuvvetlendireceğine işaret edecek olan Fidan, halihazırda 1,3 milyar ABD doları seviyesinde seyreden ikili ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılmasına yönelik iradeyi yineleyecek.

Bakan Fidan, başta Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 olmak üzere çok taraflı platformlarda Bangladeş ile yürütülen iş birliğinin önemini vurgulayacak. Fidan, son dönemde İran'da ve Körfez ülkelerinde gerçekleşen gelişmeler ile Afganistan-Pakistan arasındaki gerilimin yakından izlendiğini dile getirecek ve görüşmede bölgede yaşanan kritik gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulacak.

Bölgedeki gelişmelerin sebep olduğu istikrarsızlık ve çatışma ortamının daha da yayılmasını önlemek için ilgili uluslararası aktörlerin tüm çaba göstermeleri gerektiğini kaydedecek olan Fidan, Türkiye'nin çatışmalarda barışçıl ve ilkeli duruşunu muhafaza ederek taraflara itidal çağrısında bulunmaya devam ettiğini anımsatacak. Fidan, Türkiye'nin Bangladeş ile ortak gayret göstererek Güney Asya'da ve ötesinde istikrar ve refaha katkı sağlayacağını vurgulayacak.