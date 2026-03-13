Bangladeş Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bangladeş Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

13.03.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, Türkiye'de iki ülke ilişkilerini güçlendirecek.

(ANKARA) - Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rahman ile yapacağı görüşmede iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra savunma sanayii, enerji, eğitim, kültür, bilim, sağlık gibi alanlarda iş birliğinin pekiştirilmesini istediğini belirtecek. Görüşmede bölgede yaşanan gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulacak.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, yarın Türkiye'ye geliyor. Rahman'ın ziyareti, göreve geldikten sonra yaptığı ilk ikili yurt dışı ziyaret özelliğini taşıyor.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rahman ile yapacağı görüşmede, Bangladeş'te 13. Ulusal Meclis Seçimleri ve Temmuz Ulusal Şartı Referandumu'nun barışçıl şekilde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirecek ve seçim sonuçlarının ülkedeki istikrarın ve huzurun tekrar tesis edilmesine vesile olacağını kaydedecek.

Türkiye'nin Bangladeş ile köklü geçmişe dayanan müstesna ilişkilere sahip olduğuna dikkat çekecek olan Fidan, bu ilişkilerin muhatabının görev süresince daha da gelişeceğine yönelik inancını vurgulayacak. Fidan, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra savunma sanayii, enerji, eğitim, kültür, bilim, sağlık gibi alanlarda iş birliğinin pekiştirilmesini arzu ettiğini dile getirecek. Müzakere süreci devam eden anlaşmaların bir an evvel sonuca ulaştırılmasının iki ülke arasındaki iş birliğinin ahdi zeminini kuvvetlendireceğine işaret edecek olan Fidan, halihazırda 1,3 milyar ABD doları seviyesinde seyreden ikili ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılmasına yönelik iradeyi yineleyecek.

Bakan Fidan, başta Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 olmak üzere çok taraflı platformlarda Bangladeş ile yürütülen iş birliğinin önemini vurgulayacak. Fidan, son dönemde İran'da ve Körfez ülkelerinde gerçekleşen gelişmeler ile Afganistan-Pakistan arasındaki gerilimin yakından izlendiğini dile getirecek ve görüşmede bölgede yaşanan kritik gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulacak.

Bölgedeki gelişmelerin sebep olduğu istikrarsızlık ve çatışma ortamının daha da yayılmasını önlemek için ilgili uluslararası aktörlerin tüm çaba göstermeleri gerektiğini kaydedecek olan Fidan, Türkiye'nin çatışmalarda barışçıl ve ilkeli duruşunu muhafaza ederek taraflara itidal çağrısında bulunmaya devam ettiğini anımsatacak. Fidan, Türkiye'nin Bangladeş ile ortak gayret göstererek Güney Asya'da ve ötesinde istikrar ve refaha katkı sağlayacağını vurgulayacak.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Hakan Fidan, Bangladeş, Savunma, Ekonomi, Türkiye, Kültür, Enerji, Güncel, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
Görüntüyü izleyenler ’’İnsan bunu kendine nasıl yapar’’ demeden edemiyor Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

13:15
Bir füze daha düşürüldü, akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Bir füze daha düşürüldü, akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’de okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'de okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 13:24:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Bangladeş Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.