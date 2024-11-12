Bangladeş Hükümetinden Interpol'e Bülten Talebi - Son Dakika
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Bangladeş Hükümetinden Interpol'e Bülten Talebi

Bangladeş, eski Başbakan Hasina'nın iadesi için Interpol'den kırmızı bülten çıkarılmasını istedi.

12.11.2024 13:17
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Bangladeş'teki geçici hükümet, 5 Ağustos'ta ülkeden ayrılarak Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve yurt dışına kaçan destekçilerinin iadesi için Interpol'den kırmızı bülten çıkarmasını talep etti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT) Başsavcısı Muhammed Tajul İslam, konuya ilişkin Interpol'e mektup gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, Bangladeş Polisi Genel Müfettişi aracılığıyla Interpol'den, Hindistan'a giden Hasina ve yurt dışına kaçan destekçilerinin iadesi için kırmızı bülten çıkarılmasının talep edildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş'teki geçici hükümet, öğrenci protestolarında 708 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş Hükümetinden Interpol'e Bülten Talebi - Son Dakika

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