Bangladeş Mahkemesi'nden Tarık Rahman'a İtiraz Kararı

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Bangladeş Yüksek Mahkemesi, Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) Genel Başkan Vekili Tarık Rahman'ın 2004'teki bombalı saldırıyla ilgili mahkumiyet kararını bozdu.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, Rahman'ın, 2004'te düzenlenen "bombalı saldırı" ile ilgili suçlu bulunmasına ilişkin davayı görüştü.

Yüksek Mahkeme, 2018'deki davada suçlu bulunan Rahman'ın da aralarında olduğu 48 kişi için verilen mahkumiyet kararını bozdu.

Öte yandan kararın Anayasa Mahkemesinde temyiz edilme olasılığı bulunuyor.

"Bombalı saldırı"

2004'te dönemin muhalefet lideri eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in destekçilerini hedef alan bombalı saldırı düzenlenmişti.

Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği ve yaklaşık 300 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin açılan davada, Rahman'ın da aralarında olduğu 48 kişi suçlu bulunmuştu.

Mahkeme 2018'de 9 kişiyi idam cezasına çarptırırken, Rahman'a müebbet hapis cezası vermişti.