Bangladeş'nden İsrail'e Kınama - Son Dakika
Bangladeş'nden İsrail'e Kınama

27.02.2026 16:11
Bangladeş, İsrail'in Batı Şeria'daki toprak alımını hukuka aykırı buldu ve kınadı.

Bangladeş, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi alım" sürecine ilişkin düzenlemeyi kınayarak, bunun, Filistin topraklarının hukuka aykırı şekilde ilhak edilmesine yönelik bir girişim olduğunu bildirdi.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki genel merkezinde düzenlenen İcra Komitesi toplantısında konuştu.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi alımını kolaylaştırma" ve "arazi kayıtlarını kamuya açma" kararını kınayan Rahman, bu kararın, Filistinli toprak sahiplerini çeşitli baskı ve taciz biçimlerine maruz bırakabileceğini belirtti.

Rahman, söz konusu kararın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Filistin topraklarının hukuka aykırı şekilde ilhak edilmesine yönelik bir girişim olduğunu vurguladı.

Bangladeşli Bakan ayrıca, Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması ve insani yardımların bölgeye engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu.

Batı Şeria'yı ilhak planı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğinde aşırı sağcı isimlerin kilit roller üstlendiği İsrail hükümeti, 8 Şubat'ta Batı Şeria'daki statükoyu Yahudi yerleşimciler lehine ve Filistinliler aleyhine değiştirecek bir dizi karar almıştı.

Bu kararlar arasında, Yahudi yerleşimcilerin doğrudan arazi satın almasının önündeki engellerin kaldırılması, İsrail'e Filistin yönetiminin sorumluluğundaki alanları türlü bahanelerle gasbetme "yetkisi", Filistin kenti El Halil'de yerel yönetimin yetkilerinin elinden alınıp İsrail'e bağlı "paralel bir belediye" kurulması yer alıyordu.

İsrail hükümeti, 15 Şubat'ta ise uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamıştı.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Batı Şeria, Bangladeş, İsrail, Güncel, Son Dakika

