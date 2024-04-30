Bangladeş Tarım Bakanı, Çinli tarım işletmelerinin yatırımlarından memnuniyet duyuyor - Son Dakika
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Bangladeş Tarım Bakanı, Çinli tarım işletmelerinin yatırımlarından memnuniyet duyuyor

Bangladeş Tarım Bakanı Mohammed Abdus Shadid, Çinli tarım işleme ve tarım makinesi işletmelerinin Bangladeş'e yatırım yapmasının ülkenin tarım sektörünü ilerletmesine ve kalkınmasına yardımcı olacağını belirtti. Çin'in Bangladeş'in en iyi dostu ve kalkınma ortağı olduğunu vurgulayan Bakan, Çin'e mango ihracatını teşvik ettiği için teşekkür etti. Çin Büyükelçisi Yao Wen ise Bangladeş'e tarım teknisyenlerini eğitmek ve ikili işbirliğini derinleştirmek için yeni fırsatlar yaratmak istediklerini ifade etti.

30.04.2024 14:18  Güncelleme: 14:20
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DAKKA, 30 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş Tarım Bakanı Mohammed Abdus Shadid, daha fazla Çinli tarım işleme ve tarım makinesi işletmesinin Bangladeş'e yatırım yaparak, ülkenin tarım sektörünü ilerletmesine ve yüksek kaliteli kalkınma gerçekleştirmesine yardımcı olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Pazartesi günü Çin'in Bangladeş Büyükelçisi Yao Wen ile bir araya gelen Shahid, Bangladeş'in kalkınmasında Çin'in oynadığı önemli role dikkat çekerek Çin'in Bangladeş'in en iyi dostu ve kalkınma ortağı olduğunu belirtti. Bakan, Çin'e mango ihracatını teşvik eden Çin tarafına teşekkür etti.

Yao ise ülkesinin Bangladeş'ten Çin'e taze mango ihracatını teşvik için tatbiki önlemler alacağını ve patates hastalıklarını önleyip kontrol altına almada Bangladeş'e yardımcı olacağını ifade etti.

Yao, Çin'in daha fazla sayıda Bangladeşli tarım teknisyenini eğitim için ülkeye davet etmek, tarımda ikili işbirliğini derinleştirmek üzere yeni fırsatlar yakalamak ve Bangladeş'in istikrarlı bir ekonomik ve sosyal kalkınma gerçekleştirmesine yardım etmek istediğini dile getirdi.

Financial Express gazetesinin haberine göre Shadid, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Çin'den çok sayıda tarım makinesi ithal ediyoruz ve bu hacmi artırmayı planlıyoruz" dedi.

Bakan, ithalatı artırılacak tarım makinesi tiplerinin sorulması üzerine, tarımsal üretkenliğin artırılması için gerekli olan hasat makineleri ve toprak işleme makinelerine işaret etti.

Kaynak: Xinhua

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