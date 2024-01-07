Bangladeş'te düzenlenen 12'nci genel seçim için halk sandık başına gitti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, genel seçimde yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 16.00'da sona erecek.

Seçimde, kayıtlı yaklaşık 120 milyon seçmen oy kullanacak.

Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in liderliğindeki Avami Birliği partisinin adaylarının katıldığı 12'nci genel seçimi, ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) ile Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi boykot kararı aldı.

Seçim Komisyonu yetkilileri, seçim güvenliği için ülkede kurulan 42 bine yakın oy verme noktasında yaklaşık 800 bin emniyet gücü görevlendirildiğini açıkladı.

Seçimde olaylar çıktı

Polis yetkilileri, Munshiganj bölgesinde, Avami Birliği partisinden bir kişinin bağımsız adayı destekleyenlerin bıçaklı saldırısında hayatını kaybettiğini belirtti.

Seçim Komisyonu yetkilileri, 37 oy verme noktasında çıkan olaylarda 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Chittagong kentinde seçimi boykot eden ana muhalefetteki BNP üyeleri, 48 saatlik grev için toplandı. Polis ile parti üyeleri arasında arbede yaşandı.

Hükümet karşıtı protestolar

Bangladeş'te, polisin 28 Ekim 2023'te Başbakan Hasina'nın istifası talebiyle yapılan gösteriye müdahalesinde bir polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet destekçisi ve kolluk kuvveti yaralanmıştı.

Gösterilerden bir gün sonra ana muhalefetteki BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir tutuklanmıştı.

BNP, Alamgir'in tutuklanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük "genel grev" çağrısında bulunmuş, 31 Ekim 2023'te de "hükümetin baskılarını protesto etmek" için büyük şehirlerde 3 günlük ulaşım ablukası başlatmıştı. Ablukaya Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi ve diğer muhalefet partileri de katılmıştı.

Eski Başbakan Halide Ziya'nın liderliğindeki BNP, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını ve genel seçim yapılana kadar geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep etmişti.

Hasina da tekrar başbakan olmayı umarak Anayasada belirtildiği üzere seçimin, hükümetin gözetiminde yapılması gerektiğini ifade etmişti.

Ana muhalefetteki BNP, bugün yerel saatle 06.00 itibarıyla 48 saatlik greve gidileceğini ilan etmişti.

Bangladeş'te 1996'da ilk kez başbakanlık koltuğuna oturan Hasina, 2009'da ikinci kez iktidara gelmesinin ardından 2014 ve 2018 seçimlerinde iktidarını korudu. Hasina, ülkesinin içinde bulunduğu "siyasi kargaşa" ve "ekonomik zorluklara" karşın 5. kez başbakanlık koltuğuna oturmayı hedefliyor.