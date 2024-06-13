Bangladeş'te 994 Arakanlı Müslüman Cezaevine Konuldu - Son Dakika
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Bangladeş'te 994 Arakanlı Müslüman Cezaevine Konuldu

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han Kemal, 2017'den bu yana 994 Arakanlı Müslüman'ın cezaevine konulduğunu bildirdi. Cox's Bazar'da bulunan Arakanlı Müslümanların kaldığı kamp alanında, kamu güvenliğini bozan kişilerin izlendiği belirtildi. Bu kişiler hakkında, silah bulundurma ve cinayet dahil çeşitli suçlamalar bulunuyor. Bangladeş'te 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman, Cox's Bazar'daki kamplarda sıkışık bir şekilde yaşıyor.

13.06.2024 11:56
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Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han Kemal, 2017'den bu yana 994 Arakanlı Müslüman'ın cezaevine konulduğunu bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bakan Kemal, parlamentoda milletvekillerine yaptığı açıklamada, Cox's Bazar'da bulunan Arakanlı Müslümanların kaldığı kamp alanında, kamu güvenliğini bozan kişilerin izlendiğini belirtti.

Kemal, son 7 yılda 994 Arakanlı Müslüman'ın cezaevine konulduğunu kaydetti. Bu kişiler hakkında, silah bulundurma ve cinayet dahil çeşitli suçlamalar bulunuyor.

Cox's Bazar'da adının açıklanmasını istemeyen bir polis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukhiya bölgesinde Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu'nun (ARSA) elebaşı Abdul Monaf'ın emniyetle girdiği çatışmada öldürüldüğünü söyledi.

Polis, 26 yaşındaki Monaf'ın 4 cinayet de dahil olmak üzere çeşitli suçlardan arandığını ifade etti.

Bangladeş'te 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman, Cox's Bazar'daki 33 kampta sıkışık bir şekilde yaşıyor. 2020'den itibaren ise bu kamplarda yaşayan yaklaşık 35 bin Arakanlı Müslüman, Bhasan Char Adası'na yerleştirildi.

Arakanlı Müslümanlar, Ağustos 2017'den sonra Myanmar'daki Arakan eyaletinde gördükleri baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınmıştı.

Kaynak: AA

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