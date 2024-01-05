Bangladeş\'te Ana Muhalefet Partisi Genel Seçimleri Boykot Etme Kararı Aldı

Bangladeş'te ana muhalefet partisi, pazar günü düzenlenecek genel seçimleri boykot etmek için genel grev çağrısı yaptı.

Ülkede, iktidar ve muhalefet partileri arasında pazar günü düzenlenecek genel seçimler konusundaki kriz derinleşiyor.

Ana muhalefetteki Bangladeş Ulusal Partisi Genel Sekreteri Ruhul Kabir Rizvi, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin söz konusu seçimleri boykot ettiğini anımsatarak halka, genel greve katılma çağrısında bulundu.

Rizvi, "48 saatlik genel grev, cumartesi günü sabah 6'dan, pazartesi günü sabah 6'ya kadar sürecek." dedi.

Muhalefet başkentte yürüyüş düzenledi

Öte yandan Rizvi liderliğindeki 100'den fazla muhalefet lideri ve aktivist, başkent Dakka'da yürüyüş düzenledi.

Rizvi, burada yaptığı konuşmada, "Halk, bu yasa dışı seçimi kabul etmeyecek. Halk, yağmacıların bu seçimini kabul etmeyecek." diye konuştu.

Hasina "af diledi"

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ise seçim yasakları başlamadan önce perşembe akşamı ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Halkı sandıklara davet eden Hasina, "Bu süreçte bir hata yaptıysam affınızı diliyorum. Eğer tekrar hükümet kurabilirsem hatalarımızı düzeltme şansım olacak. 7 Ocak seçimlerinde oy vererek bana size hizmet etme fırsatı verin." ifadelerini kullandı.

Hükümet karşıtı protestolar

Bangladeş'te, polisin geçen yıl 28 Ekim'de yapılan gösteriye müdahalesinde bir polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet destekçisi ve kolluk kuvveti yaralanmıştı.

Gösterilerden bir gün sonra ana muhalefetteki BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

BNP, Alamgir'in tutuklanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük "genel grev" çağrısında bulunmuş, 31 Ekim'de de "hükümetin baskılarını protesto etmek" için büyük şehirlerde 3 günlük ulaşım ablukası başlatmıştı. Ablukaya Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi ve diğer muhalefet partileri de katılmıştı.

Eski Başbakan Halide Ziya'nın liderliğindeki BNP, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını ve genel seçim yapılana kadar geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep ediyor. BNP ve müttefikleri, Başbakan Hasina'yı 2018 seçimlerinde hile yapmakla suçluyor ve gelecek seçimleri kimin denetleyeceğine dair protestoları sürdürüyor.

Hasina da tekrar başbakan olmayı umarak Anayasa'da belirtildiği üzere seçimin, hükümetin gözetiminde yapılması gerektiğini ifade ediyor.

ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de tarafları şiddetten kaçınılması ve güvenilir bir seçim yapılmasına yönelik çalışmaya teşvik ediyor.