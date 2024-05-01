Bangladeş'te Aşırı Sıcaklık Rekoru Kırıldı

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DAKKA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da serinlemek için suya atlayan çocuk, 30 Nisan 2024.

Güney Asya ülkesi Bangladeş'in büyük bölümünü etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle ülkede bu yıl aşırı sıcaklık rekoru kırıldı.

Bangladeş Meteoroloji İdaresi'ne göre, Salı günü ülkenin güneybatısındaki Jessore bölgesinde sıcaklık 43,8 santigrat dereceye yükselerek 1989'dan bu yana kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak rekor kırdı. (Fotoğraf: Xinhua)