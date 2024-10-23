Bangladeş'te Cumhurbaşkanı'na İstifa Protestosu - Son Dakika
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Bangladeş'te Cumhurbaşkanı'na İstifa Protestosu

Cumhurbaşkanı Şahabuddin, Hasina'nın istifasına dair kanıt olmadığını söyleyince protestolar başladı.

23.10.2024 14:20
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Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin'in eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in istifa ettiğine dair elinde bir kanıt bulunmadığını söylemesinin ardından çok sayıda protestocu, Cumhurbaşkanı'nın istifası talebiyle sokaklara döküldü.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Şahabuddin'in, yaptığı bir röportaj sırasında Hasina'nın istifa ettiğine dair bir mektup veya benzeri herhangi bir kanıt olmadığını söylemesinin ardından ülkede tartışmalar alevlendi.

Çok sayıda protestocu, Cumhurbaşkanlığı binasının çevresinde toplanarak Şahabuddin'in istifası talebiyle gösteri düzenledi.

Sosyal medyada da Cumhurbaşkanı'nın istifası talebiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Hasina'nın istifa mektubu, Muhammed Yunus başkanlığındaki geçici hükümetin meşruluğu için önemli. Aksi takdirde hükümet, Bangladeş'teki iktidar boşluğunun ortasında iktidarı ele geçiren gayrimeşru bir hükümet olarak anılabilir.

Mevcut hükümeti eleştirenler de Hasina'nın kayıp istifa mektubu üzerinden hükümetin meşruiyetini sorgulamaya başladı.

Hindistan'da sürgündeki Bangladeşli yazar Taslima Nasreen, X'ten yaptığı açıklamada, "Hasina başbakanlık görevinden istifa etmedi ve hala hayatta. Bu nedenle Yunus hükümeti yasa dışıdır." ifadelerini kullandı.

Nasreen, Bangladeş'te herkesin yalan söylediğini iddia ederek, "Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Şahabuddin, Hasina'nın istifa ettiğini söyledi. Yunus, Hasina'nın istifa ettiğini söyledi. Ama kimse istifa mektubunu görmedi." ifadelerine yer verdi.

Hükümetten, "Şahabuddin kendisiyle çelişiyor" vurgusu

Geçici hükümetin Hukuk, Adalet ve Parlamento İşleri Danışmanı Asif Nazrul, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Şahabuddin'in bir konuşmasında Hasina'nın istifasını sunduğunu söylediğini ve şimdi kendisiyle çeliştiğini ifade etti.

Nazrul, Şahabuddin'in ya konuşması sırasında ya da şimdi "yalan söylediğini" ve "yalancılık" suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Şahabuddin, Hasina'nın ülkeden ayrılmasından saatler sonra, 5 Ağustos gecesi televizyonda yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Biliyorsunuz Başbakan Hasina istifa mektubunu Cumhurbaşkanı'na sundu ve ben de aldım." ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkeme'nin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), kitlesel öğrenci protestoları sırasında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar nedeniyle 17 Ekim'de Hasina hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Bangladeş, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Cumhurbaşkanı'na İstifa Protestosu - Son Dakika

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