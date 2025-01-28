Bangladeş'te Demiryolu Grevi Başladı - Son Dakika
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Bangladeş'te Demiryolu Grevi Başladı

Bangladeş\'te Demiryolu Grevi Başladı

Demiryolu işçilerinin maaş zammı talebiyle Bangladeş'te süresiz greve gidildi, tren seferleri durdu.

28.01.2025 12:20
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Bangladeş'te, demiryolu işçilerinin maaş zammı talebiyle ülke genelinde süresiz greve gitmesi nedeniyle tren seferleri durduruldu.

Bangladeş Demiryolu İşletme Personeli ve İşçileri Sendikası Başkan Vekili Saidur Rahman, greve ilişkin açıklamada bulundu.

Rahman, geçici hükümete başkanlık eden Nobel Barış ödüllü Muhammed Yunus ile anlaşmaya varılamamasının ardından sendikanın süresiz greve başladığını belirtti.

Demiryolu işçilerinin maaş zammı, fazla mesai ücreti ve emekli maaşı hakları konusunda uzun süredir talepleri bulunduğunu vurgulayan Rahman, hükümetin sendikanın taleplerini yerine getirmemesi durumunda grevi sürdüreceklerini kaydetti.

Grev nedeniyle başkent Dakka'da bulunan Kamalapur Tren İstasyonu'ndaki seferler iptal edilirken, binlerce yolcu mağdur oldu.

Yaklaşık 170 milyondan fazla nüfuslu Bangladeş'te devlet tarafından işletilen demiryolu ağlarının, her yıl yaklaşık 65 milyon yolcuya hizmet verdiği, 25 bine yakın insana istihdam sağladığı ve 36 bin kilometreden fazla yol kat ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Bangladeş, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

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