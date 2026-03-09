Bangladeş'te Erken Ramazan Tatili

Bangladeş'te hükümet, küresel gelişmeler kaynaklı elektrik ve yakıt krizine karşı tasarruf amacıyla üniversitelerin Ramazan Bayramı tatiline erken başlamasını kararlaştırdı.

Bangladeş'te yayın yapan Daily Star gazetesinin haberine göre Dakka hükümeti, küresel düzeyde elektrik ve yakıt krizine neden olması beklenen jeopolitik durumlar karşısında önlem aldı.

Bangladeş Eğitim Bakanlığının, devlet ve özel tüm üniversiteler için yayımladığı yönerge kapsamında elektrik ve yakıt tasarrufu amacıyla Ramazan Bayramı tatili bugünden itibaren başlatılacak.

Üniversitelerden ayrıca doğal ışığın yeterli olduğu gündüz vakitlerinde kapı ve pencereleri açık tutmaları, gereksiz tüm ışıkları ve elektrikli aletleri kapatmaları, araç kullanımını da sınırlandırmaları istendi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatması ve İran Devrim Muhafızları Ordusunun Hürmüz Boğazı'nı kullanan özellikle ABD ve İsrail'le bağlantılı gemilere saldırılarının ardından Boğaz'daki ticari gemi trafiği sert şekilde düştü.

Hürmüz Boğazı'nda petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) başta olmak üzere deniz ticaretinin aksaması, enerji arzına yönelik endişeleri artırırken fiyatlarda keskin yükselişlere yol açtı.