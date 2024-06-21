Bangladeş'te Hava Kirliliği 19.000'den Fazla Çocuğun Hayatını Kaybetti

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DAKKA, 21 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'te 2021 yılında hava kirliliğine bağlı nedenlerle 5 yaşın altında 19.000'den fazla çocuk hayatını kaybetti.

ABD merkezli araştırma kuruluşu Sağlık Etkileri Enstitüsü'nün (HEI) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Çarşamba günü ortaklaşa yayımladığı 2024 Küresel Havanın Durumu raporunda, 2021 yılında Bangladeş'te hava kirliliğinin 235.000'i aşkın can kaybına yol açtığı ve bu durumun önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu vurgulanıyor.

Rapora göre 5 yaşın altındaki çocuklar özellikle savunmasız grupta yer alırken erken doğum, düşük doğum ağırlığı, astım ve akciğer hastalıkları gibi sağlık sorunları öne çıkıyor.

UNICEF Bangladeş Temsilcisi Sheldon Yett, konuyla ilgili acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Yett, "Sadece bu nesildeki çocuklarımızın sağlığı için değil, gelecek nesiller için de hava kalitesini iyileştirecek sürdürülebilir çözümleri hayata geçirmemiz kritik önem taşıyor" dedi.