Bangladeş'te Hava Kirliliği 19.000'den Fazla Çocuğun Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bangladeş'te Hava Kirliliği 19.000'den Fazla Çocuğun Hayatını Kaybetti

Bangladeş'te 2021 yılında hava kirliliğine bağlı olarak 5 yaşın altında 19.000'den fazla çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Sağlık Etkileri Enstitüsü ve UNICEF'in ortaklaşa yayımladığı raporda, hava kirliliğinin 235.000'den fazla can kaybına yol açtığı ve özellikle çocukların sağlığını tehdit ettiği vurgulandı. UNICEF Bangladeş Temsilcisi, hava kalitesini iyileştirmek için acil önlemler alınması gerektiğini söyledi.

21.06.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DAKKA, 21 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'te 2021 yılında hava kirliliğine bağlı nedenlerle 5 yaşın altında 19.000'den fazla çocuk hayatını kaybetti.

ABD merkezli araştırma kuruluşu Sağlık Etkileri Enstitüsü'nün (HEI) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Çarşamba günü ortaklaşa yayımladığı 2024 Küresel Havanın Durumu raporunda, 2021 yılında Bangladeş'te hava kirliliğinin 235.000'i aşkın can kaybına yol açtığı ve bu durumun önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu vurgulanıyor.

Rapora göre 5 yaşın altındaki çocuklar özellikle savunmasız grupta yer alırken erken doğum, düşük doğum ağırlığı, astım ve akciğer hastalıkları gibi sağlık sorunları öne çıkıyor.

UNICEF Bangladeş Temsilcisi Sheldon Yett, konuyla ilgili acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Yett, "Sadece bu nesildeki çocuklarımızın sağlığı için değil, gelecek nesiller için de hava kalitesini iyileştirecek sürdürülebilir çözümleri hayata geçirmemiz kritik önem taşıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

Hava Kirliliği, Bangladeş, Çocuk, Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Hava Kirliliği 19.000'den Fazla Çocuğun Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:47 Diyarbakır’daki yangından kahreden görüntü Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
11:28 Ermenistan, Filistin Devleti’ni resmen tanıdı Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
11:17 Rakam öyle böyle değil Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi Rakam öyle böyle değil! Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi
03:55 Diyarbakır ve Mardin’de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yaralandı Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 44 kişi yaralandı
02:36 Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı’ya dayak Dövdükten sonra restoranın önüne attılar Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı'ya dayak! Dövdükten sonra restoranın önüne attılar
10:57 Kenya’da vergi isyanı Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
10:46 Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış! Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti
09:44 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
09:27 Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı
08:43 Diyarbakır ve Mardin’de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
08:40 Kan donduran görüntü Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti Kan donduran görüntü! Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti
00:02 EURO 2024’te İspanya, İtalya’yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
23:04 Portekiz’in yıldızından Arda Güler’e olay sözler: Fikrim yok Portekiz'in yıldızından Arda Güler'e olay sözler: Fikrim yok
22:52 Eylem Tok’un ABD’ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi Eylem Tok'un ABD'ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 12:13:36. #1.11#
SON DAKİKA: Bangladeş'te Hava Kirliliği 19.000'den Fazla Çocuğun Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement