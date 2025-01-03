Bangladeş'te Kadı Nezrülislam 'Milli Şair' İlan Edildi - Son Dakika
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Bangladeş'te Kadı Nezrülislam 'Milli Şair' İlan Edildi

Geçici hükümet, Kadı Nezrülislam'ı Bangladeş'in milli şairi olarak tanıdı ve önemi vurgulandı.

03.01.2025 00:46
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Bangladeş'te geçici hükümet, ülke edebiyatının seçkin şairlerinden Kadı Nezrülislam'ı "milli şair" olarak tanıdı.

Başkent Dakka merkezli geçici hükümetin bildirisine göre, Kadı Nezrülislam "Bangladeş'in milli şairi" ilan edildi.

Nezrülislam, Hint alt kıtasındaki İngiliz işgaline karşı bağımsızlık hareketinin öncülerinden kabul ediliyor.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Paschim Bardhaman bölgesinde Mayıs 1899'da doğan Nezrülislam, Bangladeş edebiyatına büyük katkı sağladı.

500'den fazla şiiri, 2 bin 500'ü aşkın bestesi bulunan ve edebi çalışmaları İngilizleri rahatsız eden Nezrülislam, tutuklanıp hapse atıldı.

Nezrülislam, İngilizlerin egemenliğine karşı bağımsızlık hareketinde oynadığı rol dolayısıyla "Bidrohi Kobi" (isyan şairi) unvanını elde etti.

Dakka merkezli Kabi Nazrul Enstitüsü İcra Direktörü Latiful İslam Şibli, "Bengalliler arasında en ilham verici figür olmasına rağmen (Nezrülislam) İslam göz ardı edildi ve eserleri ihmal edildi." dedi.

Şibli, "Anayasal olarak tanınmanın sadece Bangladeş'te değil, Güney Asya'daki ezilen halklar arasında da siyasi ve kültürel önemi var." ifadesini kullandı.

Cihangirnagar Üniversitesi'nde Bangladeş Dili ve Edebiyatı profesörü olan Khorshed Alam da Nezrülislam'ın tanınmasını "Rabindranath Tagore gibi etkili şairlerin arasında Bangladeş için Hindistan sınırında önemli bir yolculuk" olarak niteledi.

Alam, "Çok az şair ezilenlerin hakları için savaşmaya cesaret eder ve Nezrülislam, 1917'de Avrupa ve Orta Doğu'da İngiliz yönetimine ve Birinci Dünya Savaşı'na karşı yoğun şekilde mücadele edenlerden biriydi." dedi.

Nezrülislam'ın söylemleri, Ağustos 2024'te devrilen eski Başbakan Şeyh Hasina hükümetine karşı temmuzdaki protestolara katılan öğrenciler tarafından sık sık kullanılmıştı.

Gazeteci, hikaye yazarı ve müzisyen olarak da tanınan Kadı Nezrülislam???????, Bangladeş vatandaşlığını elde ettiği 1976 yılında bu ülkede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş'te Kadı Nezrülislam 'Milli Şair' İlan Edildi - Son Dakika

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