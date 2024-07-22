Bangladeş'te Kamuda Kontenjan Oranı Gerginliği Azalırken İnternet Kesintileri Devam Ediyor - Son Dakika
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Bangladeş'te Kamuda Kontenjan Oranı Gerginliği Azalırken İnternet Kesintileri Devam Ediyor

Bangladeş Yüksek Mahkemesinin, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılacak kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 7'ye çeken kararının ardından ülkede gerginlik azalırken, internet bağlantısı ve mobil veri iletişimindeki kesintiler devam ediyor. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı devam ederken, protestocular hükümete 48 saatlik süre tanıyarak internet bağlantısının yeniden sağlanmasını istiyor.

22.07.2024 15:04
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Bangladeş Yüksek Mahkemesinin, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılacak kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 7'ye çeken kararının ardından ülkede gerginlik azalırken, internet bağlantısı ve mobil veri iletişimindeki kesintiler devam ediyor.

Bangladeş'te günlerdir süren ve onlarca kişinin ölümüne yol açan kamuda kontenjan oranı gerginliği yerini, Yüksek Mahkemenin yaptığı düzenlemeyle sükunete bırakırken, hükümet bugün ülkede resmi tatil ilan etti.

Mahkeme 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılacak kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 7'ye çekti.

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı devam ederken, internet bağlantısı ve mobil veri iletişimindeki kesintilerin sürdüğü belirtildi.

Protestoların koordinatörlerinden Hasnat Abdullah, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Bangladeş Yüksek Mahkemesinin kararının ardından "hayatı durdurma eylemi" çağrılarını geri çektiklerini belirtti.

Güvenlik güçlerinin de üniversitelerden çekilmesi gerektiğini ifade eden Abdullah, "Dijital baskıyı durdurmak ve internet bağlantısını yeniden sağlamak için hükümete 48 saatlik süre tanıyoruz." ifadesini kullandı.

Abdullah, hükümetten bir an önce sokağa çıkma yasağını kaldırarak ülkede hayatın normale dönmesini sağlamasını istediklerini sözlerine ekledi.

Bangladeş'teki protestoların merkezinde yer alan üniversite öğrencileri ayrıca, ülkedeki bazı üniversite yetkililerinin görevden alınması talebinde bulunuyor.

Kamu sektörü kontenjanları

Bangladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken, bunun yüzde 30'u, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyor.

Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018'de kaldırılmıştı.

Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından protestolar başlamıştı.

Bu sistemin ayrımcılık olduğunu savunan protestocular, bunun, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisinin destekçilerine fayda sağladığını savunuyor.

Protestocular, bu sistemin liyakate dayalı sistemle değiştirilmesini talep ediyor.

Dakka, Chattogram ve Rangpur kentlerinde süren protestolarda, arbede çıkması ve buna polisin müdahalesi sonucu 16 Temmuz'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 250 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti.

Bangladeş Yüksek Öğretim Kurumu, "öğrencileri korumak amacıyla tüm devlet ve özel üniversitelerinin bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasını" istemişti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, protestoların düzenlendiği Dakka Üniversitesi dahil ülkedeki bazı üniversiteler, kurumlarının süresiz kapatıldığını duyurmuştu.

Üniversitelerin kapatılması kararına rağmen öğrenciler, okulları terk etmeyi reddetmişti.

Başbakan Şeyh Hasina Vecid, protestolarda hayatını kaybeden öğrencilerin ölümünün araştırılması için komite kurulması emri verdiğini belirtmişti.

Ülkede mobil internet bağlantısının kesildiği aktarılırken, sosyal medyaya erişim de kısıtlanmıştı.

Bangladeş kaynaklı haber sitelerine ülke dışından da ulaşılamıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş'te Kamuda Kontenjan Oranı Gerginliği Azalırken İnternet Kesintileri Devam Ediyor - Son Dakika

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