Bangladeş'te Seçim Güvenliği İçin 80 Bin Asker

Bangladeş İçişleri Bakanı Md Jahangir Alam Chowdhury, Şubat 2026'da yapılması planlanan seçimlerde güvenliğin sağlanması için 80 binin üstünde askerin görevlendirildiğini açıkladı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre Chowdhury, Şubat 2026'da yapılması planlanan genel seçimlere ilişkin konuştu.

Söz konusu seçimlerde güvenliğin sağlanması için 80 binden fazla askerin görev alacağını açıklayan Chowdhury, barışçıl bir seçim için siyasi partilerin, Seçim Komitesinin, yönetimin, güvenlik güçlerinin ve halkın işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus, ağustos başında, ülkede genel seçimlerin Şubat 2026'da "ramazan ayı öncesinde" yapılması için Seçim Komitesine talepte bulunacağını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.