Bangladeş'ten BM Zirvesi'nde Çarpıcı Mesaj

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Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi'ndeki konuşmasında, dünya nüfusunun birçok kaynak ve teknolojiye rağmen ilerleme kapasitesinden yoksun olduğunu söyledi.

Hossain, BM Genel Kurulu'nun hemen öncesinde yaklaşık 130 devlet ile hükümet başkanının katılımıyla düzenlenen ve uluslararası kuruluşların yenilenmesi yönündeki çabaların ana gündem olduğu BM Geleceğin Zirvesi'nde konuştu.

Toplumlar arasındaki sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin arttığına dikkati çeken Hossain, "İnsanlığın bu kadar çok kaynak, bilgi ve teknolojiye sahip olmasına rağmen, nüfusun büyük çoğunluğu hala ilerleme kapasitesinden yoksun." dedi.

Hossain, "gelişmekte olan ülkeler çözüm için ödeme yapmaya hazır olsa da iklim adaptasyonu, çiftçiler için gerekli suyun güvence altına alınması gibi kritik kalkınma sorunlarına çok az para aktarıldığını" belirtti.

2030'a yaklaşırken neredeyse 10 yıl önce belirlenen hedeflere ulaşmada yetersiz kalındığını vurgulayan Hossain, "Sosyal ve ekonomik eşitsizlikler gittikçe artıyor. Yoksulluk ve açlık hala devam ediyor ancak biz sonuçtan ziyade çıktıya odaklanıyoruz." ifadesini kullandı.

Hossain, dijital teknolojinin, araçların, uygulamaların ve yeniliklerin "halk arasında kullanımının karın ötesinde yaygınlaştırılması" gerektiğinin altını çizerek çatışmalar yerine uyum, istikrar ve barışa öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.