Bangladeş'ten Hindistan'a İade Talepleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bangladeş'ten Hindistan'a İade Talepleri

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş, Başbakan Rahman'ın Hindistan ziyaretinin, eski Başbakan Hasina'nın iadesine bağlı olduğunu açıkladı.

Bangladeş, Başbakan Tarık Rahman'ın Hindistan'ı ziyaret edebilmesi için "uygun ortamın oluşturulması" ve gıyabında idam cezası verilen eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeye iade edilmesi gerektiğini bildirdi.

Dhaka Tribune'ün haberine göre Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Şahidul Kerim, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin davetinin ardından Başbakan Rahman'ın Hindistan'a olası ziyaretine ilişkin basına açıklama yaptı.

Kerim, Hindistanlı yetkililerle birkaç haftadır, Rahman'ın olası ziyaretine ilişkin görüşmeler yaptıklarını ancak bu sürecin, eski Başbakan Hasina'nın Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir programda ses kaydıyla mesaj göndermesinin ardından kesintiye uğradığını ifade etti.

Bu konuda tutumlarını açıkça ifade ettiklerini, Rahman'ın ziyareti için gerekli ortamın oluşturulması gerektiğini belirten Kerim, "Bu noktada Hindistanlı yetkililerden Şeyh Hasina ve diğer firarilerin iade edilmesi talebimiz için derhal harekete geçmelerini istedik." dedi.

Kerim, Bangladeş'te seçimlerin duyurulmasının ardından o dönem tanınan bir figür haline gelen siyasetçi ve aktivist Şerif Osman Bin Hadi'nin ölümünden sorumlu olduğu düşünülen bazı şüphelilerin de iade edilmesi çağrısı yaptı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Bangladeşli mevkidaşı Rahman'ı eylüldeki BRICS programına katılması için Yeni Delhi'ye davet etmişti.

Hasina, 5 Ağustos'ta Yeni Delhi'deki bir etkinlik için gönderdiği ses kaydı mesajında aralıkta ülkesine geri dönmeyi planladığını söylemiş, "Beni hapse atabilirler, öldürebilirler veya her şey olabilir, ama yine de geri dönmeliyim. Korku, halka karşı görevimi belirleyemez." demişti.

Bangladeş'te idama mahkum edilmişti

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkeme'nin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuş, protestocular bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamış, geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere bu yıl 12 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde ise Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) iktidara gelmişti.

Hasina da protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle Kasım 2025'te gıyabında çarptırıldığı idam cezasının yanı sıra yolsuzluk suçlarından da ayrıca hapis cezalarına mahkum edilmişti.

Kaynak: AA

Hindistan, Bangladeş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'ten Hindistan'a İade Talepleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi
Galatasaray’da neler oluyor Binlerce taraftar aynı çağrıyı yaptı Galatasaray'da neler oluyor? Binlerce taraftar aynı çağrıyı yaptı
Bir babasına baktı, bir ekrana Esra Albayrak’ın gözyaşlarına hakim olamadığı an Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşlarına hakim olamadığı an
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

16:42
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı Adres şaşırttı
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı
16:29
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası hakkında karar
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası hakkında karar
16:19
Kılıçdaroğlu görmesin CHP’nin ağır topu İmamoğlu’nu ziyaret etti
Kılıçdaroğlu görmesin! CHP'nin ağır topu İmamoğlu'nu ziyaret etti
16:14
Süleymancıların Köln’de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış
Süleymancıların Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış
14:31
Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı
Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı
13:46
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 18:04:45. #7.12#
SON DAKİKA: Bangladeş'ten Hindistan'a İade Talepleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.