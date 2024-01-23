 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bankada sıra gelmeyince sinirlendi, asılsız bomba ihbarında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bankada sıra gelmeyince sinirlendi, asılsız bomba ihbarında bulundu

Kırşehir'de bir banka şubesinde sırası geciken A.G., asılsız bomba ihbarında bulunarak gözaltına alındı. İhbar sonrası olay yerine bomba imha ve polis ekipleri sevk edildi ancak herhangi bir şüpheli pakete rastlanmadı. A.G., ifadesinde sinirlendiği için böyle bir fikir aklına geldiğini söyledi.

23.01.2024 - 17:24,  Güncelleme: 17:26
Abone Ol

Kırşehir'de gittiği banka şubesinde sırası gecikince asılsız bomba ihbarında bulunan A.G., gözaltına alındı.

Bankada sıra gelmeyince sinirlendi, asılsız bomba ihbarında bulundu

SIRASI GECİKİNCE BOMBA İHBARINDA BULUNDU

Olay, saat 16.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde bir bankanın şubesinde meydana geldi. A.G., bankaya gelip işlem için gişeden sıra aldı. Sırası gecikince banka görevlileriyle tartışan A.G., "Siz görürsünüz diyerek tehditler savurdu ve sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp adresini verdiği bankada bomba olduğuna dair ihbarda bulundu.

ASILSIZ OLDUĞU KISA SÜREDE ANLAŞILDI

İhbarla olay yerine bomba imha ve polis ekipleri sevk edildi. Banka şubesinde arama yapan ekipler, herhangi bir şüpheli pakete rastlamadı. Bankada bekleyen ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin telefonundaki arama kayıtlarını inceleyen ekipler, ihbarda bulunanın A.G. olduğunu belirledi.

Bankada sıra gelmeyince sinirlendi, asılsız bomba ihbarında bulundu

"SIRA BANA GELMEYİNCE SİNİRLENDİM"

Gözaltına alınıp emniyete götürülen A.G., verdiği ifadede, "Ben bankaya işlemimi halletmek için gittim. Epey bekledikten sonra sıra bir türlü bana gelmedi. Ben de sinirlendim ve bir an aklıma böyle bir fikir geldi. Polis ekiplerini arayarak bomba ihbarında bulundum" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bankada sıra gelmeyince sinirlendi, asılsız bomba ihbarında bulundu
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Atatürk Caddesi, Banka, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bankada sıra gelmeyince sinirlendi, asılsız bomba ihbarında bulundu - Son Dakika


21:12
Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı

Son Dakika
21:12 Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:28:36. #1.12#
SON DAKİKA: Bankada sıra gelmeyince sinirlendi, asılsız bomba ihbarında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement