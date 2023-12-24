 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Banksy'nin trafik tabelası çizimi hırsızlık olayıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Banksy'nin trafik tabelası çizimi hırsızlık olayıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı

Ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin Londra'da çizdiği trafik tabelasının çalınmasıyla ilgili devam eden çalışmalarda, bir kişi daha gözaltına alındı. Polis, vatandaşlardan tabelanın akıbeti hakkında bilgi vermelerini istedi.

Banksy\'nin trafik tabelası çizimi hırsızlık olayıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı
24.12.2023 - 22:41,
Abone Ol

Ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin Londra'da üzerine 3 insansız hava aracı (İHA) çizdiği trafik tabelasının çalınmasına ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamaya göre, tabelanın çalınmasıyla ilgili devam eden çalışmalarda, dün gözaltına alınan zanlının ardından bugün bir kişi daha yakalandı.

Polis, tabelanın akıbetini öğrenmek için vatandaşlardan da bildiklerini anlatmasını istedi.

Dünyanın farklı yerlerinde yaptığı şablon tekniğinde grafitilerle tanınan ve gerçek kimliği bilinmeyen İngiliz sokak sanatçısı Banksy, son olarak Londra'nın Peckham bölgesinde, "Stop" (Dur) yazılı trafik tabelası üzerine yaptığı 3 İHA'yla kendinden söz ettirmişti.

Eserlerinde savaş karşıtlığına sık sık yer veren Banksy, son eserini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Paylaşımın üzerinden kısa süre geçmeden sosyal medya sitelerinde bir kişinin, başka birisinin yardımıyla tabelayı söküp bölgeden uzaklaştığı görüntüler paylaşılmıştı.

Olayın ardından Londra Metropolitan Polisi, dün bir kişinin hırsızlık ve mala zarar vermek suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu.

Açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü, trafik güvenliği için yeni tabelanın takıldığı da ifade edilmişti.

Sosyal medya kullanıcıları, İsrail'in Batı Şeria'da oluşturduğu güvenlik duvarlarında ve Gazze'de de çizimler yapan sokak sanatçısının son eserinin, Gazze'de ateşkes mesajı verdiği yorumunu yapmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İnsansız Hava Aracı, Londra, Gazze, Sanat, Güvenlik, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Banksy'nin trafik tabelası çizimi hırsızlık olayıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika


22:47
Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30
Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14
Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04
Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum
22:03
Elvan Gruda hayatını kaybetti Elvan Gruda hayatını kaybetti
21:49
İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı
21:18
Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45
Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı

Son Dakika
22:47 Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30 Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14 Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04 Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum
22:03 Elvan Gruda hayatını kaybetti
21:49 İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı
21:18 Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45 Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı
20:37 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
20:11 Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, sporcu çocuklara taciz suçlamasıyla tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 23:42:35. #1.12#
SON DAKİKA: Banksy'nin trafik tabelası çizimi hırsızlık olayıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement