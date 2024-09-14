Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde Mevlit Kandili - Son Dakika
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Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde Mevlit Kandili

Beşiktaş'taki programda Kur'an okundu, ilahiler söylendi, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı konuştu.

14.09.2024 23:47
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Beşiktaş'taki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde düzenlenen Mevlit Kandili programında Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Akşam namazından sonra başlayan programda Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Korosu çeşitli ilahiler okudu.

Kur'an-ı Kerim tilavet edilen programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Allah'ın resulü Hazreti Muhammed'in ahlakının ve güzelliklerinin kitapların satırlarında kaldığı sürece bir anlam ifade etmediğini söyledi.

İşliyen, 2 milyarı aşkın İslam aleminin gözlerinin önünde 1 yıla yakın süredir Gazze'de ve diğer yerlerde Müslümanların öldürüldüğünü dile getirdi.

Hazreti Muhammed'in kız çocuklarına gösterdiği hassasiyetlerinden örnekler veren İşliyen, "Küçücük kız çocuklarını, Narin bebeleri toprağa gömen insanların, Peygamberin ahlakından nasibdar olduğu ifade edilebilir mi?" dedi.

İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda Türkiye Diyanet Vakfı tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Kaynak: AA

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