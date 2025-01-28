Barış Pehlivan Gözaltında - Son Dakika
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Barış Pehlivan Gözaltında

Gazeteci Barış Pehlivan, bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs ve dinleme suçlamasıyla gözaltına alındı.

28.01.2025 19:48
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı.

Başsavcılıkça, Halk TV yayınında, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında söz konusu eylemlere iştirak ettiği belirlenen Barış Pehlivan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Pehlivan, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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