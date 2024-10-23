Kayseri Baro BaşkanI Murat Tolga Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özsoy'un ziyareti Başkan Büyükkılıç'ın makamında gerçekleşti.
Büyükkılıç, Kayseri Baro Başkanlığına yeni seçilen Özsoy'u ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Özsoy da Büyükkılıç'a teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Son Dakika › Güncel › Baro Başkanı Özsoy'dan Büyükkılıç'a Ziyaret - Son Dakika
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