Barrack Lübnan'ı Ziyaret Edecek

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın gelecek hafta Lübnan'ı ziyaret edeceğini ve İsrail ile Hizbullah arasındaki anlaşmaya ilişkin Barrack'ın sunduğu ateşkes planına dair Lübnan'ın görüşlerinin, Cumhurbaşkanı Joseph Avn aracılığıyla kendisine iletildiğini söyledi.

Lübnan resmi haber ajansının (NNA) aktardığına göre Selam, Barrack'ın haftaya Lübnan'ı ziyaret edeceğini belirtti ancak ayrıntı vermedi.

Barrack'ın önerisinin, "İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ile devletin otoritesinin tüm ülke sathında sağlanması ve silahın sadece devletin elinde olması" ilkesine dayandığını belirten Selam, bu hususların daha önceki hükümetin de onayladığı bildiride yer aldığını aktardı.

Selam, Barrack'ın önerisinin aşamalı uygulamaya dair unsurlar taşıdığını ve bu konuların görüşüldüğünü, ayrıca Cumhurbaşkanı Avn üzerinden Lübnan tarafının değerlendirmelerinin iletildiğini kaydetti. Sürecin şeffaf yürütüldüğünü vurgulayan Selam, belgeye dair ayrıntılara ise girmedi.

Öte yandan, AA'ya konuşan bir Lübnanlı yetkiliye göre, Barrack, 19 Haziran'da sunduğu öneride, Hizbullah'ın askeri kanadının silahsızlandırılması karşılığında İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beş noktadan çekilmesini ve savaşta tahrip olan bölgeler için ayrılan fonların serbest bırakılmasını önerdi.

Barrack'ın teklifinde ayrıca ekonomik ve mali reformların tamamlanması, sınır güvenliğinin sağlanması, kaçakçılığın engellenmesi, gümrük gelirlerinin artırılması ve geçişlerde ve kamu tesislerinde denetimin sıkılaştırılması gibi maddeler yer aldı.

Barrack, 27 Haziran'da bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Hizbullah'ın yalnızca askeri kanadının hedef alındığını belirterek, "Bu yapı kabul edilemez. Silahsızlanma için bir takvim oluşturulmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 6 Temmuz'da Aşura töreninde yaptığı konuşmada da Hizbullah'ın silahları teslim etme çağrılarına, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları son bulmadan yanıt vermeyeceğini söylemişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli "The National" gazetesi, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ın, "Lübnan, Hizbullah'ın silahları meselesini ele almak zorunda aksi takdirde varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya kalabilir." şeklindeki sözlerine yer vermişti.

"Bir yanda İsrail, diğer yanda İran var, şimdi ise Suriye çok hızlı bir şekilde kendini yeniden gösteriyor." diyen Barrack, Lübnan harekete geçmezse, egemenliğini kaybetme ve komşu ülkelerin müdahalesine açık hale gelme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti.

ABD'nin Hizbullah'ı silahsızlandırma önerisi

Barrack, 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamasında ABD'nin önerilerine Lübnan'ın yanıtından duyduğu memnuniyeti ifade etmişti. Ancak Lübnan'ın yanıtı, Litani Nehri'nin kuzeyinde silahın devletin tekelinde nasıl tutulacağına dair net bir taahhüt ve takvime bağlı bir plan içermiyor.