Barrot: Almanya veya Polonya'ya saldırı, AB'ye saldırı anlamına gelir

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Almanya veya Polonya'nın saldırıya uğramasının, Avrupa Birliği'nin (AB) de saldırıya uğraması anlamına geldiğini belirtti.

Barrot, Almanya'nın Weimar kentinde, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile bir toplantıya katıldı.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Barrot, 35 yıl önce dönemin Fransız, Alman ve Polonyalı dışişleri bakanlarının ülkelerinin yakınlaşması amacıyla "Weimar Üçgeni" girişimini başlattığını kaydetti.

Jean-Noel Barrot, bu grubun Polonya'nın "Avrupa ailesine" yeniden girmesini sağladığını belirterek, "35 yıl önceki dünya, bugünkünden farklı." dedi.

Avrupalı devletlerin bugün güvenlik, refah ve demokrasilerini savunma konusunda sorunlarla mücadele ettiğine dikkati çeken Barrot, Avrupa ekonomilerinin ticaret savaşlarıyla karşı karşıya olduğunu ve demokrasilerinin saldırıya uğradığını vurguladı.

"Bu kadar ciddi bir eylem karşılıksız kalmayacak"

Barrot, bugünkü toplantıda AB'nin karşılaştığı büyük krizleri ele aldıklarını ve bu 3 ülkenin Ukraynalılara desteklerini dile getirdiklerini aktararak, adil ve kalıcı bir barışın koşullarını hazırlamak için askeri ve insani çabalarını koordine etmeye devam ettiklerini aktardı.

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen insansız hava aracı (İHA) bulunması nedeniyle bu ülkeyle dayanışmasını dile getiren Barrot, "Avrupa'nın merkezinde ulaşım altyapılarını hedef alan bu kadar ciddi bir eylem karşılıksız kalmayacak ve Almanya'nın bu yönde attığı adımları destekliyoruz." diye konuştu.

Ankara'daki NATO Zirvesi için "tarihi zirve" yorumu

Jean-Noel Barrot, Avrupalıların uluslararası arenada birlik içinde olması gerektiğini vurgulayarak, "Almanya veya Polonya saldırıya uğradığında, saldırıya uğrayan ayrıca Avrupa Birliği'nin kendisidir." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun geleceğini de görüştüklerini aktaran Barrot, Türkiye'de 7-8 Temmuz'da düzenlenen NATO Zirvesi'ni kastederek, "Tarihi bir zirve olan Ankara Zirvesi'nin izinden giderek, 3 ülkemiz de NATO'nun Avrupalılaşmasının lokomotifleri olmalı." ifadesini kullandı.

Barrot, Ukrayna-Rusya Savaşı bağlamında Avrupa ülkelerinin agresif bir tutum sergilemediğini savunarak, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, sürekli gerilimi tırmandırmaya çalışmakla" suçladı.